Phân biệt đối xử tại trường đại học Trung Quốc

Ma, nữ sinh lớp 10 tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ước mơ theo đuổi ngành Tội phạm học, nhưng lo sợ mất cơ hội vì trường tuyển nam nhiều hơn nữ.

Ma cho biết tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc, điểm chuẩn dành cho ứng viên nam thấp hơn từ 10 đến 100 điểm so với ứng viên nữ. Thậm chí, một số ngành chỉ tuyển nam giới. Nhiều nữ sinh có năng lực và ý chí nhưng không có may mắn phát huy bản thân.

Tại Trung Quốc, trong nhiều thập kỷ, nữ giới không được phép đăng ký vào một số ngành hoặc trường đại học. Cuối tháng 1/2021, Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu trường đại học không tuyển sinh hoặc phân bổ chỉ tiêu dựa trên giới tính. Quy định này không bao gồm các ngành nghề thuộc quân đội, công an.

Nhiều người thất vọng vì một số ngành nghề vẫn được coi là địa hạt của nam giới. Họ cho rằng Bộ Giáo dục đã nhìn nhận và có hướng giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới trong trường đại học, nhưng vẫn còn đó tư tưởng phân biệt đối xử.

Một nhóm vận động về bình đẳng giới đã gửi thư đến Ủy ban Nhân dân quốc gia (NPC) để đưa ra đề xuất thay thế. Nhóm chỉ ra 18 trong 116 trường thành viên của Dự án 211, nhóm trường đại học hàng đầu Trung Quốc, các ngành an ninh công cộng, hàng không, hàng hải và quân đội giới hạn chỉ tiêu hoặc không tuyển nữ. Nhóm đề nghị thay vì giới hạn một số ngành dành riêng cho nam giới, các trường nên đưa ra điều kiện tuyển sinh như nhau, không phân biệt nam nữ.

Nữ sinh Trung Quốc ít cơ hội ứng tuyển vào ngành thuộc quân đội, công an. Ảnh: Sixth Tone.

Khảo sát từ năm 2019 tại các trường đại học Trung Quốc cho thấy số lượng cử nhân nữ nhiều hơn nam. Nhưng các trường đại học vẫn đặt nặng vấn đề giới tính do tính chất lĩnh vực hoặc do khuôn mẫu truyền thống. Ví dụ, những ngành liên quan đến Kỹ thuật, Khoa học vẫn được coi dành riêng cho nam giới trong khi nữ giới chiếm số đông tại các ngành về Nghệ thuật, Sư phạm.

Sự mất cân bằng giới tính còn xuất hiện trong việc làm. Dữ liệu của Chính phủ Trung Quốc cho thấy rất ít vị trí tuyển dụng ngành An ninh công cộng dành cho phụ nữ. Họ lập luận trở ngại gồm môi trường việc làm không thích hợp, khối lượng công việc nặng, thường xuyên phải di chuyển.

Vấn đề phân biệt đối xử dựa trên giới tính vẫn tồn tại trong các cơ quan quản lý giáo dục Trung Quốc. Đầu tháng 2, Bộ Giáo dục quốc gia này yêu cầu tăng cường lớp học thể chất vì muốn nâng cao nam tính cho thanh thiếu niên. Một chuyên gia tán thành yêu cầu trên, cho rằng phải ngăn học sinh nam trở nên yếu ớt, không tán thành việc gia đình, giáo viên nuông chiều bé trai.

Tuy nhiên, chuyên gia về giới tại Trung Quốc nhận xét tập trung vào sự nam tính gây ra bất bình đẳng giới, tác động xấu đến sự phát triển của trẻ. Thay vào đó, các nhà giáo dục nên quan tâm và nuôi dưỡng tính cách, sức khỏe tinh thần cho trẻ.

Dung Ly (Theo Sixth Tone)