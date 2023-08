Phân biệt 'channel' và 'chanel'

Nhiều người nhầm lẫn giữa 'channel' (kênh) và 'chanel' (tên một nhãn hiệu). Phát âm tiếng Anh giữa hai từ này có gì khác biệt?

"Chanel" là tên một nhãn hiệu, có cách phát âm là /ʃəˈnɛl/, trọng âm rơi vào âm tiết số hai, trong khi "channel" /ˈtʃæn.əl/ có trọng âm rơi vào âm tiết đầu.

"Channel" nghĩa là con kênh, là một dòng nước chảy, có đáy và có bờ. Nhiều người cũng thường nhầm về ý nghĩa giữa từ "channel" và "river" (sông). Thực tế, "river" có thể là một dạng "channel" nhưng ngược lại thì chưa chắc. Sự khác biệt là "river" thường bắt nguồn từ hồ (lake), còn "channel" thì có thể bắt nguồn từ bất kỳ nơi nào mưa đổ xuống và tạo ra dòng chảy (suối, lạch...).

Ngoài ra, "channel" còn phổ biến với cách dùng TV channel (kênh TV) hoặc Radio channel (kênh radio). Chúng ta còn có "kênh giao tiếp" (channel of communication) hoặc "kênh ngoại giao" (diplomatic channel).

Nếu là động từ, "channel" có nghĩa phổ biến nhất là "điều hướng". Ví dụ: The journalists will channel information towards a broad audience (Các nhà báo sẽ chuyển thông tin tới lượng lớn độc giả); hoặc: The police will channel the traffic to the left to create room for the president's motorcade (Cảnh sát sẽ điều hướng giao thông sang bên trái để tạo không gian cho đoàn xe của tổng thống).

Một trường hợp khác cần phân biệt là "canal" và "channel". Từ "canal" là con kênh đào - có nghĩa giống với "channel", nhưng khác ở chỗ nó là do con người tạo ra (an artificial waterway).

"Canal" có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 /kəˈnæl/, nên phát âm nghe rất khác với "channel" /ˈtʃæn.əl/ có trọng âm rơi vào âm tiết đầu.