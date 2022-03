Phân biệt cách dùng các từ chỉ hành động phá hoại

Cùng mang nghĩa tàn phá, phá hoại nhưng "destroy", "Vandalize" hay "Spoil" lại mang sắc thái khác nhau trong từng văn cảnh.

1. Destroy: Phá, phá hoại, tàn phá, tiêu hủy, làm mất hiệu lực, triệt phá, tiêu diệt

Ví dụ: The dog had to be destroyed since its owner could not prevent it from attacking people (Con chó đã bị tiêu diệt vì người chủ không thể ngăn cản nó tấn công người).

2. Devastate: Tàn phá, phá hủy, phá phách, suy sụp

Ví dụ: The villagers have left their devastated houses and fled to the mountains (Người dân trong làng đã rời khỏi những ngôi nhà bị phá hủy và chạy vào trong núi).

3. Demolish: Phá huỷ, đánh đổ (công trình, học thuyết), kéo đổ, làm hư hỏng

Ví dụ: The Government decided to demolish the dangerous slums in this area (Chính phủ đã quyết định phá hủy những khu nhà ổ chuột nguy hiểm trong khu vực này).



4. Raze: San bằng, phá trụi (hủy hoại, tiêu diệt toàn bộ, là hành động triệt hạ)

Ví dụ: Many villages were razed to the ground after the bomb (Rất nhiều làng mạc đã bị phá hủy sau trận bom).

5. Vandalize: Cố ý phá hoại

Ví dụ: The house was in bad condition, windows were shattered, walls, tables, clocks, and floors were vandalized (Ngôi nhà trong tình trạng tồi tệ, cửa sổ bị vỡ nát, tường, bàn, đồng hồ và sàn nhà bị phá hoại).

6. Spoil: Làm giảm chất lượng, phá hoại về chất lượng, tính cách, nề nếp

Ví dụ: The unpleasant woman with her endless crambles spoilt our last holiday (Người phụ nữ khó ưa với những trò đùa dai của cô ấy đã làm hỏng kỳ nghỉ cuối cùng của chúng tôi).

7. Ruin: Hỏng, đổ nát, hủy hoại nghiêm trọng, tan nát

Ví dụ: Do you think your faults during this term will ruin school reputation? (Bạn có nghĩ rằng những sai lầm của bạn trong học kỳ này sẽ làm hỏng danh tiếng của trường không?).

8. Damage: Làm hư hại, làm tổn thương

Ví dụ: All the houses and things on the sea shore were damaged by the storm (Tất cả các ngôi nhà và mọi thứ bên bờ biển đã bị hư hại bởi trận bão).

Bài tập chọn đáp án đúng:

Đinh Thị Thái Hà