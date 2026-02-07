Phạm Thu Hà ra đĩa than nhạc tình

Ca sĩ Phạm Thu Hà phát hành đĩa than "Be My Love", gồm 10 bản hát live cùng dàn nhạc thính phòng, dịp Valentine.

Phạm Thu Hà hát 'Ru tình' Phạm Thu Hà hát "Ru tình" (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Video: Nhân vật cung cấp

Đĩa than gồm 10 ca khúc: Xin lỗi, Tình nồng, Đời có bao nhiêu ngày vui, Như chưa bắt đầu, Biết mãi là bao lâu, Phố mùa đông, Hoa vàng mấy độ, Tiến thoái lưỡng nan, Dư âm và Ru tình. Mỗi bài hát tượng trưng một sắc thái khác nhau của tình yêu - từ những cảm xúc nồng nhiệt, day dứt đến những khoảng lặng trầm tĩnh, giàu tính chiêm nghiệm.

Các nhạc phẩm gắn với câu chuyện và ký ức riêng của Phạm Thu Hà. Ca sĩ cho biết cô hát trước hết để thỏa mãn cảm xúc cá nhân, rồi từ đó truyền tải những rung động đến khán giả. Trong Be My Love, cô trình diễn cùng dàn nhạc thính phòng Namjazznight Chamber Orchestra gần 40 nghệ sĩ. Theo êkíp, toàn bộ quá trình thu âm không có cắt ghép hay chỉnh sửa kỹ thuật số, mọi sai sót dù nhỏ nhất đều phải thu lại từ đầu, giữ trọn tính chân thực của âm nhạc.

Đồng hành Phạm Thu Hà trong dự án này là nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nam. Anh khoác lên các ca khúc quen thuộc diện mạo mới, qua các bản phối hiện đại, giàu lớp lang.

Chọn phát hành album dưới định dạng đĩa than, Phạm Thu Hà mong muốn khán giả sống chậm, tĩnh lặng khi nghe sản phẩm. Theo cô, tên gọi Be My Love (Trở thành tình yêu của tôi) dễ gợi liên tưởng đến khát khao được yêu, được đáp lại trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, ở album này, cô muốn truyền tải thông điệp khác: Thay vì tìm kiếm niềm vui từ bên ngoài, con người có thể hướng vào nội tâm, khai mở hạnh phúc từ chính mình. Với Thu Hà, tình yêu không chỉ là sự gắn kết giữa hai người mà còn là khả năng trân trọng giá trị bản thân, biết lắng nghe và đồng cảm với những người xung quanh. Khi con người biết thấu hiểu và nâng niu chính mình, họ sẽ sống trong trạng thái yêu thương trọn vẹn.

Be My Love còn là ẩn dụ cho mối quan hệ giữa cô và âm nhạc. Thu Hà xem âm nhạc như "người tình" bền bỉ lặng lẽ song hành. Với cô, được hát, được sống cũng là một cách yêu.

Phạm Thu Hà hát 'Tiến thoái lưỡng nan' Ca sĩ Phạm Thu Hà hát "Tiến thoái lưỡng nan". Video: Nhân vật cung cấp

Khâu xử lý âm thanh cuối cùng (mastering) được thực hiện tại Golden Mastering, trong khi đĩa than được in ở Fidelity Record Pressing, những đơn vị nổi tiếng của Mỹ. Phần thiết kế đồ họa và hình ảnh bìa mang tinh thần cổ điển, tối giản, đồng điệu với triết lý âm nhạc mà Phạm Thu Hà theo đuổi.

Phạm Thu Hà 44 tuổi, có chất giọng soprano trong trẻo, được giới chuyên môn mệnh danh là "họa mi bán cổ điển" của làng nhạc Việt. Cô được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tiếp tục theo học chuyên sâu thanh nhạc tại Áo. Sự nghiệp của Phạm Thu Hà bắt đầu được chú ý với album Classic Meets Chillout (2012), đoạt giải Âm nhạc Cống hiến. Ca sĩ có nhiều sản phẩm kết hợp giữa nhạc thính phòng với pop, jazz, giúp đưa dòng nhạc hàn lâm đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Hà Thu