Phạm Quỳnh Anh: 'Tôi luôn biết ơn chồng cũ'

TP HCMCa sĩ Phạm Quỳnh Anh cảm ơn chồng cũ - "ông bầu" Quang Huy - vì đã chỉ dạy, cho cô kinh nghiệm để vững tin với nghề.

Ngày 10/10, Phạm Quỳnh Anh giới thiệu E.P (album có thời lượng ngắn) Xinh sao phải khóc và MV cùng tên sau nửa năm chuẩn bị. Ca sĩ nhìn lại 28 năm làm nghề: "Có lúc tôi thăng hoa, có khi đối diện thử thách. Dù thế, tôi luôn xem mọi thứ đi qua là trải nghiệm đáng giá, không có trường lớp nào dạy".

Phạm Quỳnh Anh: 'Tôi luôn biết ơn anh Quang Huy' Quỳnh Anh nói về chặng đường làm nghề và chồng cũ tại sự kiện. Video: Tân Cao

Phạm Quỳnh Anh dùng từ "biết ơn" khi điểm lại các dấu mốc sự nghiệp, trong đó nhắc đến chồng cũ - "ông bầu" Quang Huy thuở họ còn mặn nồng, chung công ty giải WePro.

Theo ca sĩ, Quang Huy dạy cô nhiều điều trong nghề gồm ca hát, làm quản lý, sản xuất sản phẩm. "Nhờ đó, khi đi một mình, tôi không bỡ ngỡ, có thể làm bất cứ công đoạn nào của dự án", Phạm Quỳnh Anh nói.

Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy yêu nhau hơn 10 năm trước khi tiến đến hôn nhân vào năm 2012, lần lượt sinh hai con gái. Tháng 10/2018, Quỳnh Anh thông báo ly hôn. Sau chia tay, họ giữ mối quan hệ, vẫn xuất hiện chung trong các dịp sinh nhật của bé Tuệ Lâm, Tuệ An.

Hình ảnh của Phạm Quỳnh Anh trong dự án mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong sản phẩm mới, Quỳnh Anh "lột xác" về âm nhạc lẫn diện mạo. Cô thể hiện nét tươi vui qua các bài hát có tiết tấu nhanh, không còn mang vẻ u buồn, ủy mị. Ca sĩ nói sự thay đổi xuất phát từ việc lắng nghe bản thân, khán giả, hơn hết là không muốn các con phải buồn. "Khi thấy tôi hát nhạc sôi động và nhảy nhót, các bé thích và cổ vũ. Tôi muốn khi các con lớn lên, nhìn về mẹ sẽ thấy điều tích cực. Tôi cũng xem sự thay đổi là cách để gần gũi, kết nối với con nhiều hơn", ca sĩ nói.

Hiện cô chọn làm nghề với tâm thế thoải mái. Sau tham gia show Chị đẹp đạp gió 2024, Phạm Quỳnh Anh tìm được nguồn năng lượng tươi mới, quen thân nhiều đồng nghiệp. Cô nói: "Tôi không thể làm việc gì tốt hơn ngoài ca hát. Do đó, tôi sẽ gắn bó âm nhạc đến khi nào không còn có thể".

Đông Nhi, Minh Hằng và dàn "chị đẹp" dự sự kiện có chung nhận xét hiện Phạm Quỳnh Anh dám nghĩ, dám làm hơn trước.

E.P gồm ba ca khúc Xinh sao phải khóc, Là cơn say nói, Đợi bàn. Phạm Quỳnh Anh muốn gửi thông điệp tới phụ nữ: phải mạnh mẽ, biết yêu thương mình trước thì mới có thể mang hạnh phúc cho người khác. Cô mời Đồng Ánh Quỳnh thể hiện phần rap còn BB Trần đóng nam chính trong MV. Trong ca khúc Đợi bàn, cô lần đầu kết hợp Hoàng Yến Chibi.

MV "Xinh sao phải khóc" của Phạm Quỳnh Anh MV "Xinh sao phải khóc". Video: Nhân vật cung cấp

Phạm Quỳnh Anh, 41 tuổi, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Cô phát hành nhiều dự án nhạc, có loạt hit như Bụi bay vào mắt, Xiêu lòng, Tất cả sẽ thay em. Sau ly hôn Quang Huy, ca sĩ bước vào mối quan hệ mới nhưng không công khai nửa kia. Họ có một con gái - bé Tuệ Nhi.

Tân Cao