Phạm Quỳnh Anh: 'Tôi chưa bao giờ tươi mới như lúc này'

Sau gần 30 năm ca hát, Phạm Quỳnh Anh nói đầy sự tươi mới trong âm nhạc lẫn cuộc sống vì thấy hạnh phúc, bình yên.

Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi ra mắt EP Xinh sao phải khóc, đánh dấu sự thay đổi về phong cách âm nhạc. Dịp này, cô nói về chặng đường làm nghề, thay đổi góc nhìn cuộc sống ở tuổi 41.

MV "Xinh sao phải khóc" của Phạm Quỳnh Anh MV "Xinh sao phải khóc". Video: Nhân vật cung cấp

- Vì sao đến nay chị mới thay đổi mình trong âm nhạc?

- Mỗi giai đoạn trong đời sống, con người sẽ có góc nhìn, cảm nhận, lựa chọn khác nhau. Trước đây, tôi nghĩ làng nhạc có nhiều người làm tốt hơn, còn mình chưa đủ tự tin để thử nghiệm thứ không thuộc sở trường. Có nhiều lời thúc giục của fan nhưng tôi khá lì, chưa dám bứt phá.

Sau tham gia Chị đẹp đạp gió 2024, tôi thay đổi nhiều thứ. Nửa năm tại show, tôi hát, nhảy, ghi nhớ hàng loạt tổ hợp động tác khi làm việc nhóm. Có lúc tôi rất stress nhưng khi vượt qua lại thấy sung sướng.

Khi thay đổi, tôi nhận ra mình kết nối với các con tốt hơn. Các bé thích nhạc sôi động, muốn nhìn thấy mẹ nhảy múa trên sân khấu. Trước đây tôi hát nhạc buồn, con chỉ nghe vài lần rồi chuyển bài. Còn bây giờ, ba bé thích nghe đi nghe lại nhạc phẩm mới - điều khiến tôi hạnh phúc nhất.

Phạm Quỳnh Anh: 'Chưa bao giờ nhiều tươi mới như hiện tại' Phạm Quỳnh Anh nói về màn "lột xác" trong âm nhạc sau gần ba thập kỷ hoạt động.

- Áp lực của chị khi thay đổi phong cách nhạc?

- Mỗi ngày tôi phải suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để không đánh mất chính mình. Tôi và êkíp gọi đây là "bài toán cân bằng", làm sao để fan yêu thương mình gần 30 năm không thấy xa lạ, còn khán giả mới không nghĩ tôi đang "đu trend". Điều đó rất nguy hiểm. Thực tế, đây là sự tính toán vui nhưng cũng không ít thách thức.

Trước đây, nếu lo sợ trước một vấn đề, tôi sẽ không bao giờ dám mạo hiểm. Giờ tôi lại háo hức muốn thử, phải làm mới biết khả năng bản thân đến đâu. Tôi đang vui, nhiều năng lượng nên cứ tiến tới. Tuy nhiên, tôi cũng phải tính toán để mọi thứ hợp lý, không phải làm mọi cách để đạt mục đích. Đồng nghiệp, bạn bè giật mình khi thấy tôi "lột xác". Tôi xem đó là lời động viên để sáng tạo hơn trong chặng đường sắp tới.

Êkíp của tôi đều là người trẻ. Làm việc cùng họ khiến tôi phải học hỏi mỗi ngày để hiểu ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, đồng thời không đánh mất cảm xúc riêng. Công việc nào cũng cần tính toán để biết ranh giới giữa đổi mới và giữ bản sắc.

Phạm Quỳnh Anh thể hiện vũ đạo trên sân khấu âm nhạc hồi tháng 10 ở Hạ Long.

- Chị nói gì trước ý kiến Phạm Quỳnh Anh muốn dùng âm nhạc tươi vui để xóa bỏ ký ức buồn trong cuộc sống riêng?

- Tôi không muốn quên hay xóa bỏ điều gì, chỉ muốn sống thật với cảm xúc hiện tại và dùng âm nhạc để lột tả. Trước đây, khán giả hay nhận xét "Phạm Quỳnh Anh hát gì là vận vào người". Đôi khi, tôi cũng thấy sợ. Giờ tôi vẫn hát lại những bản nhạc thất tình nhưng không nhập tâm như trước mà thể hiện với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Cuộc sống của tôi từng có khoảng lặng nhưng bây giờ đã vượt qua, không để nỗi buồn kéo dài. Có người luôn nghĩ tôi rất yếu đuối, bi lụy. Ngày xưa, tôi chưa đủ mạnh mẽ để kiểm soát cảm xúc trước đám đông, nên rất dễ bật khóc khi hát. Giờ tôi đã học được cách làm chủ, không để sự tiêu cực chi phối. Tôi muốn lên sân khấu với tinh thần khác - khuấy động khán giả, lan tỏa điều tích cực.

Phạm Quỳnh Anh ký tặng E.P cho fan tại hoạt động giao lưu đầu tháng 11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị sẽ phát huy sự tươi mới theo cách nào trong thời gian tới?

- Tôi không làm theo kiểu thăm dò, thử nghiệm nửa vời. Tính tôi vốn rất quyết liệt, đã bắt tay vào việc là phải đi đến cùng. Không ai tự tin tuyệt đối rằng sản phẩm ra mắt là thắng. Tuy nhiên, tôi tin vào sự quyết đoán, nỗ lực và thành tâm - yếu tố giúp mình đi đường dài với nghề.

Qua show âm nhạc thực tế gần đây, tôi quen thân nhiều đồng nghiệp mới, trong đó có không ít bạn trẻ tài năng. Tôi học từ họ sự bền bỉ, cách lan tỏa niềm vui đến người xung quanh. Mọi người truyền cảm hứng để tôi trở nên tươi mới, không còn "over thinking" như trước. Chẳng hạn, trong E.P, tôi hợp tác nhà sản xuất âm nhạc Tuimi, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, Đồng Ánh Quỳnh để tăng thêm màu sắc trẻ trung.

Tôi luôn cầu thị trong công việc. Tôi không nghĩ vì mình trong nghề lâu mà không cần học thêm. Tôi thường cùng các con nghe nhạc của các ca sĩ gen Z, thấy các bạn trẻ nhảy, rap, tôi cũng muốn thử.

Phạm Quỳnh Anh học hỏi gen Z để làm nghề. Phạm Quỳnh Anh: "Học hỏi gen Z để làm nghề"

- Hiện chị tìm kiếm điều gì trong nghề?

- 28 năm qua là chặng đường đủ dài để khán giả biết Phạm Quỳnh Anh là ai. Tôi không còn đi tìm hào quang, sự nổi tiếng mà thay vào đó là nguồn cảm hứng mới để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Tôi mong khán giả sẽ nhìn thấy ở Phạm Quỳnh Anh hình ảnh truyền cảm hứng, người bạn đồng hành có thể sẻ chia cảm xúc thông qua âm nhạc.

Tôi tạo dựng cho mình sự độc lập, tự chủ về mọi mặt. Tôi tin rằng khi phụ nữ có được những điều đó thì mới có hạnh phúc thật sự. Qua các dự án, tôi sẽ mang vào tinh thần đó để người nghe có thể cảm nhận một điều: không cần dựa vào ai để tìm thấy giá trị của chính mình.

Bây giờ tôi không để bản thân lo lắng quá lâu, luôn nghĩ chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Tôi làm mọi việc bằng trái tim, chân thành trong các mối quan hệ, với nghề nghiệp.

Phạm Quỳnh Anh bên ba con gái tại đêm nhạc riêng hôm 2/11 ở TP HCM.

- Cuộc sống bên bạn đời và các con giúp chị thăng hoa hơn với nghề ra sao?

- Tôi cố gắng trở thành một người mẹ tận tâm. Bận rộn đến đâu, tôi vẫn phải dành thời gian cho các con. Khi mệt mỏi, chỉ cần ôm Tuệ Lâm, Tuệ An, Tuệ Nhi vào lòng hoặc bật một bản nhạc thật vui rồi nhảy với nhau, mọi ưu phiền đều nhanh chóng tan biến.

Với tình yêu hiện tại, tôi xem anh là chỗ dựa tinh thần, cổ vũ tôi rất nhiều khi làm nghề. Tôi nhận ra khi mình sống chan hòa, bao dung và giữ tinh thần vui vẻ thì hạnh phúc tự khắc tìm đến. Chính thay đổi trong suy nghĩ giúp tôi thăng hoa hơn với nghề. Tôi cho rằng người nghệ sĩ chỉ hát hay khi trong lòng thật sự an yên. Tôi hạnh phúc vì đang ở trong trạng thái đó.

Mỗi ngày khi không đi hát, thu âm, quay hình, tôi gắn bó với nhiều hoạt động như chơi pickleball, gặp hội bạn thân gồm Đông Nhi, Minh Hằng. Khi tụ lại, chúng tôi chỉ chia sẻ chuyện con cái.

Phạm Quỳnh Anh nói về cuộc sống đời thường ở tuổi 41 Phạm Quỳnh Anh nói về cuộc sống đời thường thích chơi thể thao, tụ họp bạn bè.

Phạm Quỳnh Anh từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Cô phát hành nhiều dự án nhạc, có loạt hit như Bụi bay vào mắt, Xiêu lòng, Tất cả sẽ thay em. Sau ly hôn Quang Huy vào năm 2018, ca sĩ bước vào mối quan hệ mới nhưng chưa công khai nửa kia. Năm 2023, Phạm Quỳnh Anh hé lộ khoảnh khắc nhận lời cầu hôn của bạn trai sau một năm giấu kín. Họ có chung với nhau con gái hiện ba tuổi - bé Tuệ Nhi.

Tân Cao - Tuấn Việt