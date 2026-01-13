Phạm nhân trốn trại ở Đồng Tháp bị bắt

Huỳnh Văn Đời, 42 tuổi, sau 3 ngày trốn trại giam, ẩn nấp tại khu chăn nuôi, vì quá đói và bị muỗi đốt đã rời chỗ trốn tìm thức ăn thì bị bắt giữ.

Sáng 13/1, lãnh đạo Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) cho biết cảnh sát đã bắt giữ Đời (quê xã Long Hưng, Đồng Tháp) tại khu vực chăn nuôi, sản xuất của trại.

Huỳnh Văn Đời bị bắt giữ sáng nay. Ảnh: Công an cung cấp

Tháng 9 năm ngoái, Đời bị TAND khu vực 10, TP HCM, tuyên phạt 1 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Ngày 24/12/2025, ông ta được chuyển đến trại giam Phước Hòa đóng tại xã Tân Phước 2. Chiều 3 hôm trước, Đời lợi dụng sơ hở lúc lao động tại phân trại K2 đã bỏ trốn. Hàng chục cảnh sát cùng chó nghiệp vụ được huy động, ráo riết truy tìm phạm nhân. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh truy nã Đời.

Sau khi rời khu lao động, Đời ẩn nấp tại khu chăn nuôi nên nhiều người không phát hiện. Sáng nay, do đói bụng và bị muỗi đốt, ông ta mò ra ngoài tìm thức ăn thì bị phát hiện.

Lãnh đạo trại giam cho hay, Đời bỏ trốn khi chỉ còn chấp hành án khoảng 3 tháng nữa.

Nam An