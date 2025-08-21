Phạm nhân trốn trại giam ở Nghệ An bị bắt

Trần Ngọc Hòa bị bắt sau hai ngày trốn khỏi Trại giam số 6 - Bộ Công an, đóng tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương cũ.

Nhà chức trách xã Hạnh Lâm cho biết, Hòa bị bắt lúc hơn 0h ngày 21/8, khi đang lẩn trốn tại khu vực cách Trại giam số 6 khoảng một km.

Hơn một ngày qua, hàng trăm cán bộ trại giam, Công an xã Hạnh Lâm, dân phòng, cùng nhiều người dân địa phương đã lập chốt tuần tra, rà soát nhiều tuyến đường, khu vực rừng núi và vùng dân cư lân cận để truy tìm Hòa.

Trần Ngọc Hòa lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, Hòa, 36 tuổi, trú xã Tân Châu, huyện Diễn Châu cũ, bị phạt 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản, chấp hành án từ ngày 1/12/2021 tại phân trại số 1, Trại giam số 6.

Ngày 18/8, lợi dụng sơ hở, Hòa trốn khỏi trại giam, bị truy nã.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa. Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian qua xảy nhiều vụ trốn trại nhưng phạm nhân đều bị bắt lại nhanh chóng. Tháng 6/2024, Lê Thị Hiền khi đang thụ án 3 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm, đã bỏ trốn khi đang lao động làm hoa màu tại phân trại, bị bắt sau đó 8 tiếng.

Ngày 6/12/2023, Nguyễn Đắc Hoàng, 40 tuổi và Phan Công Thành, 37 tuổi, bị bắt sau hơn hai ngày trốn khỏi phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) tại huyện Cẩm Xuyên cũ, tỉnh Hà Tĩnh. Hồi tháng 3, Hoàng và Thành lĩnh thêm 22-27 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Tháng 4/2020, cũng tại Trại giam Xuân Hà, phạm nhân Đinh Văn Duẫn đang thi hành bản án 4 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, trong lúc đi lao động trồng hoa màu tại ruộng trên địa bàn xã Cẩm Sơn, đã bỏ trốn, và bị bắt sau 29 tiếng.

Đức Hùng