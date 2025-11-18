Phạm nhân nổ súng tẩu thoát trước cửa tòa án Campuchia

Phạm nhân được đồng bọn trao súng ngay khi xuống xe áp giải, nã đạn vào cảnh sát rồi tẩu thoát khỏi tòa án tỉnh Svay Rieng.

Cảnh sát Campuchia cho biết 6 phạm nhân thuộc đường dây cờ bạc trực tuyến tại Campuchia đã nổ súng để tẩu thoát ngay khi vừa được đưa đến tòa án tỉnh Svay Rieng sáng nay.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy một cô gái mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đã đứng chờ sẵn trong khuôn viên tòa án vào khoảng 8h50, vài phút trước khi xe chở phạm nhân đi vào cổng.

Khoảnh khăc phạm nhân nổ súng tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia Phạm nhân được đồng phạm đưa súng, đe dọa cảnh sát và tẩu thoát khỏi tòa án Campuchia ngày 18/11. Video: Khmer Times

Khi chiếc xe dừng lại và nhân viên an ninh bắt đầu áp giải nhóm 6 nạn nhân xuống, cô gái này bước đến gần một người trong nhóm rồi nhanh tay đưa súng. Hai cảnh sát bảo vệ cầm dùi cui đã phát hiện hành động bất thường của cô gái nhưng không kịp ngăn chặn.

Có được súng, một phạm nhân lập tức chĩa về phía cảnh sát bảo vệ rồi bắn ít nhất hai phát để đe dọa. Nghe tiếng súng, 4 cảnh sát bảo vệ không vũ trang bỏ chạy, có người vấp ngã rồi bò vào sau ôtô ẩn nấp.

Giới chức Campuchia sau đó xác nhận không có ai bị thương trong sự việc. Cảnh sát ở khu vực đã nổ súng đáp trả và cố ngăn chặn nhóm phạm nhân đào tẩu, nhưng không kịp cản chúng lên hai ôtô chờ sẵn. Lực lượng quản giáo, cảnh sát và quân đội Campuchia tiếp tục triển khai chiến dịch truy bắt khẩn cấp các phạm nhân.

Sau nhiều giờ truy đuổi, cảnh sát đã bắt lại được một thành viên được mô tả là "thủ lĩnh" nhóm này do phương tiện lao xuống ruộng. 5 phạm nhân còn lại và nữ đồng phạm đang lẩn trốn.

Một phạm nhân trong nhóm bị bắt vào trưa 18/11. Ảnh: Freshnews

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Fresh News)