TP HCMCảnh sát vũ trang được điều đến Trại tạm giam Chí Hoà, quận 10, để giữ an ninh trật tự sau khi nhiều phạm nhân "bị kích động gây rối".

Người dân sống xung quanh Chí Hoà nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ khuôn viên trại giam lúc gần 19h ngày 6/7. Ngay sau đó, cảnh sát cơ động và các lực lượng công an được điều đến Chí Hoà, đi trên các ôtô loại lớn.

Đến 19h50, ít nhất 6 loạt tiếng nổ tiếp tục vang lên cùng nhiều tiếng la hét. Hơn 2 tiếng sau, một ôtô chở phạm nhân và 6 xe chở cảnh sát mặc đồ bảo hộ từ trong khám đi ra ngoài.

Hàng trăm cảnh sát trấn áp phạm nhân trong Chí Hoà Cảnh sát trấn áp, giữ an ninh trật tự khi phạm nhân gây rối trong Chí Hoà.

Theo Công an TP HCM, trước đó, khi lực lượng y tế tổ chức thăm khám sức khỏe cho can phạm nhân tại Chí Hòa thì một số phạm nhân "lợi dụng kích động người khác la hét, gây rối".

Công an TP HCM điều động lực lượng phối hợp Quản giáo Trại tạm giam Chí Hòa xử lý, ổn định an ninh trật tự, đưa số can phạm nhân trở lại buồng giam. Một số người được chuyển về Trại giam T30 (huyện Củ Chi, mới xây) để thực hiện giãn cách, phòng chống Covid-19, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của một số can phạm nhân.

Xe cảnh sát cơ động rời khỏi trại giam. Ảnh: Đình Văn.

Hôm 3/7, nam bị can 26 tuổi trong vụ án Mua bán trái phép ma tuý bị tạm giam ở Chí Hoà sốt, được đưa đến Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an). Đến khuya cùng ngày anh này tử vong. Cơ quan y tế xác định nguyên nhân là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi... và kết quả test nhanh dương tính nCoV.

Hồi cuối tháng 6, 3 cán bộ quản giáo trong trại giam Chí Hoà nhiễm Covid-19.

Quốc Thắng - Đình Văn