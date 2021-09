Phạm Hương khoe ảnh con trai

Hoa hậu Phạm Hương lần đầu khoe rõ mặt con trai thứ hai, Apollo, khi bé được hai tháng tuổi.

Sáng 22/9, cô đăng hai bức ảnh chụp lúc mới sinh của bé trên Instagram cùng chú thích: "My name is Apollo" (tên mình là Apollo). Bức ảnh được hàng nghìn lượt thích chỉ sau thời gian ngắn. Hoa hậu cho biết vui vì vẫn được mọi người yêu quý, quan tâm dù vắng bóng lâu trong showbiz.

Gần đây, được sự ủng hộ của khán giả, cô viết những bài về trải nghiệm sau sinh, chẳng hạn ăn canh đu đủ xanh hầm xương bò, vắt hết sữa còn sót lại sau khi con bú xong, uống đủ nước mỗi ngày... Hai tháng sau sinh, cô vẫn cho con dùng sữa mẹ hoàn toàn nhưng bắt đầu để bé bú bình. Nhờ vậy, bà mẹ hai con yên tâm mỗi khi cần đi làm hay ra ngoài có việc.

Phạm Hương thông báo tin vui đón con trai thứ hai dịp sinh nhật tuổi 30 của cô, ngày 4/9. Ảnh: Instagram Phạm Hương

Hoa hậu sinh con trai thứ hai hồi tháng 7 nhưng giữ kín thông tin, chỉ công khai gần đây. Phạm Hương đính hôn với doanh nhân Việt kiều vào ngày 14/2/2019, sau đó kết hôn. Thời dịch, cô hạn chế ra đường, điều hành việc kinh doanh từ xa. Ngoài ra, cô tranh thủ thời gian học thêm ngành thiết kế nội thất để phục vụ cho công việc kinh doanh.

Phạm Hương bên con trai đầu lòng. Ảnh: Instagram Phạm Hương

Cô sinh năm 1991 ở Hải Phòng. Cô thi Vietnam's Next Top Model 2010 và vào top 10. Năm 2015, cô thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đăng quang. Sau đó, cô sang Mỹ thi Miss Universe nhưng không vào top 15. Năm 2016, cô làm huấn luyện viên cuộc thi The Face bên cạnh Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê. Năm 2018, Phạm Hương gác lại công việc trong nước, sang Mỹ sống và sinh con trai đầu lòng.

Hoa hậu nói: "Tôi muốn rời xa showbiz. Với gia đình, bạn bè thân thiết, chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tôi thấy cuộc sống đã đủ đầy và bận rộn, không có nhu cầu chứng tỏ điều gì. Quan tâm lớn nhất của tôi bây giờ là gia đình, con cái chứ không phải những ồn ào, hơn thua ngoài xã hội".

Vân An