Phẩm chất số một của mọi nhân viên sáng giá

MỹTừ một người mắc mắc chứng khó đọc, Barbara Corcoran đã dùng sự nỗ lực và kỹ năng giải quyết vấn đề của mình để mở công ty riêng và trở thành triệu phú.

Barbara Corcoran biết rõ điều gì sẽ đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Những năm 20 tuổi, nữ triệu phú làm lễ tân cho một công ty bất động sản ở New York. Sau đó, bà thành lập công ty riêng cũng thuộc lĩnh vực này, The Corcoran Group – với số vốn ban đầu 1.000 USD. Gần 30 năm sau, bà bán The Corcoran Group với giá 66 triệu USD.

Doanh nhân triệu phú Barbara Corcoran trong một chương trình Shark Tank trên truyền hình năm 2022. Ảnh: CNBC

Doanh nhân 74 tuổi chia sẻ bí quyết của mình là: Nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Bà khuyên mọi người cũng nên làm như vậy.

"Luôn luôn làm nhiều hơn những gì bạn được yêu cầu", nữ triệu phú nói. "Dù công việc của bạn là gì, hãy làm thêm 50%, tìm thêm việc để làm. Nhân viên sáng giá là nhân viên thực hiện hầu hết những công việc trên bàn của ông chủ".

Một số người có thể xem lời khuyên của bà Corcoran gây tranh cãi bởi nó hoàn toàn trái ngược với trào lưu "nghỉ việc âm thầm" (quiet quitting). Từ đầu năm 2022, cụm từ quiet quitting xuất hiện, nói về những người chỉ làm phần việc được giao hoặc chỉ làm đủ để không bị sa thải.

Hiểu một cách đơn giản, người lao động tại Mỹ và khắp thế giới đang chống lại việc phải làm quá sức, bị trả lương thấp, không được tăng lương đáng kể và bị hạn chế cơ hội thăng tiến bằng cách chỉ làm vừa đủ.

Dù vậy, các lãnh đạo doanh nghiệp lại cho rằng chỉ có làm tốt hơn mới giúp cho sự nghiệp của bạn. Tỷ phú Mark Cuban, một người quen của bà Corcoran, đồng tình với điều này. Theo ông, "thứ duy nhất bạn có thể kiểm soát trong cuộc sống chính là nỗ lực". "Sẵn lòng nỗ lực là lợi thế cạnh tranh lớn", ông nói thêm trong video trên mạng xã hội LinkedIn.

Theo quan điểm của doanh nhân, nỗ lực đồng nghĩa với làm nhiều hơn trách nhiệm thông thường của công việc. Bạn sẽ phải tìm ra giải pháp và xem xét mọi tùy chọn có thể để giải quyết vấn đề. Đó là phẩm chất là hầu hết mọi người không sở hữu. Thậm chí, ông còn thẳng thừng tuyên bố, nếu không muốn làm nhiều hơn, "đừng xin việc ở chỗ tôi".

"Có một vài người, khi bạn nói họ làm A, B, C, họ sẽ làm A, B, C và không biết đến sự tồn tại của D, E, F. Có vài người lại không nắm bắt được thông tin, nếu bạn bảo làm A, B và C, họ lại chỉ nói về D, E, F", tỷ phú chia sẻ.

Nếu còn băn khoăn vì sao bạn lại nên nghe theo lời khuyên này, bà Corcoran có một đáp án đơn giản. "Tôi là chủ, vì vậy hãy lắng nghe".

Huy Phương (Theo CNBC)