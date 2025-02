Phạm Băng Băng khoe sắc ở LHP Berlin 2025

Trong buổi lễ, minh tinh người Anh Tilda Swinton nhận giải Gấu Vàng danh dự cho những cống hiến trong ngành điện ảnh.

Diễn viên 65 tuổi, bắt đầu sự nghiệp năm 26 tuổi với phim Caravaggio. Nghệ sĩ được đánh giá cao qua các vai diễn nặng tâm lý trong những phim như Burn After Reading, The Curious Case of Benjamin Button, I Am Love.

Swinton cũng được biết đến nhiều qua vai diễn mụ phù thủy trong loạt phim thần thoại The Chronicles of Narnia hay vai Sal trong phim The Beach, đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Năm 2008, bà giành giải Nữ phụ xuất sắc ở Oscar lẫn BAFTA với phim Michael Clayton. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Swinton là biểu tượng thời trang, luôn nằm trong danh sách sao mặc đẹp ở các sự kiện.

Liên hoan phim Berlin là một trong ba liên hoan điện ảnh lâu đời của thế giới - cùng Cannes và Venice. Năm nay, sự kiện diễn ra từ ngày 13/1 đến 23/2. Sự kiện có tám hạng mục, giải cao nhất - Gấu Vàng - sẽ trao cho Phim quốc tế xuất sắc.