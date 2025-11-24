Phạm Băng Băng: 'Đời rèn tôi cứng rắn'

Minh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng cho biết 7 năm qua cô cứng cỏi hơn vì trải qua nhiều cửa ải gian khó.

Người đẹp 44 tuổi đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã ở Đài Loan (Trung Quốc) cuối tuần qua, nhờ vai chính trong Địa mẫu - phim do công ty của Malaysia sản xuất. Theo Chinatimes, do lịch trình quay phim ở xa, Phạm Băng Băng lỡ sự kiện, đạo diễn tác phẩm - Trương Cát An - thay diễn viên nhận danh hiệu.

Phạm Băng Băng khóc khi gọi video với Trương Cát An. Ảnh: Chinatimes

Trương Cát An tiết lộ sau lễ trao giải, ông gọi video cho Phạm Băng Băng ba lần, cả ba lần cô đều khóc, nói không thành tiếng. Trên trang cá nhân, minh tinh cảm ơn đạo diễn kiên định chọn cô đóng vai chính, dù chịu áp lực từ nhiều phía. Cô cũng biết ơn các cộng sự đồng lòng thực hiện Địa mẫu, quá trình ghi hình suốt đời Phạm Băng Băng không thể quên.

"7 năm rồi, đi qua từng cửa ải, cuộc đời quả thực rèn tôi thành một phụ nữ cứng rắn. Tôi tự hào vì cả êkíp thực hiện một tác phẩm hay. Tôi yêu các bạn", Băng Băng viết trên Weibo.

Phạm Băng Băng dạo phố Nhật Bản tháng 11/2025 Băng Băng ở Nhật Bản đầu tháng 11. Video: Weibo

Phim Địa mẫu ghi hình năm 2024, Băng Băng vào vai nông dân có năng lực trừ tà nhờ phép thuật cổ xưa. Một ngày, pháp sư trừ tà đối diện linh hồn thần bí, hé mở dấu vết cái chết bí hiểm của người chồng pháp sư. Để phù hợp nhân vật, cô phơi đen da và tăng gần 10 kg.

Trên HK01, Phạm Băng Băng cho biết chủ động tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm 2023, khi được mời đến Malaysia làm đại sứ du lịch, cô hỏi số điện thoại của đạo diễn Trương Cát An, hẹn gặp ông, từ đó hợp tác quay Địa mẫu.

Tạo hình Phạm Băng Băng trong "Địa mẫu". Ảnh: Chinatimes

Đạo diễn nói lần đầu gặp Phạm Băng Băng, ông nghĩ: "Diễn viên này đẹp như vậy, nếu đóng phim, khán giả chỉ để ý vẻ đẹp của cô ấy chứ đâu xem nội dung nữa". Trước đây, Trương Cát An không thích làm việc với những ngôi sao quá lộng lẫy. Khi biết suy nghĩ của đạo diễn, Phạm Băng Băng nói: "Em có thể là ngôi sao trên thảm đỏ, ở sự kiện, những lúc đó em cần thể hiện vẻ đẹp nhất của mình. Còn trong phim, anh có thể coi em là rác, giẫm đạp thế nào cũng được". Khao khát, quyết tâm của Phạm Băng Băng chinh phục đạo diễn.

Liên hoan phim Kim Mã tổ chức thường niên ở Đài Loan từ năm 1962, được giới chuyên môn đánh giá là sự kiện điện ảnh uy tín hàng đầu làng phim Hoa ngữ. Các nghệ sĩ Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di, Châu Tấn... đều từng thắng giải ở liên hoan.

Diễn viên Phạm Băng Băng. Ảnh: Weibo/Fan Bingbing

Ảnh hậu Kim Mã là giải thưởng diễn xuất đầu tiên của Phạm Băng Băng kể từ khi cô vướng scandal trốn thuế. Theo On, 7 năm qua, Phạm Băng Băng bị hạn chế hoạt động lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc đại lục, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện phim ảnh nào, không đóng phim do Trung Quốc sản xuất.

Người đẹp kinh doanh mỹ phẩm và đạt được một số thành tựu nhưng cho biết đau khổ khi không được đóng phim vì cô đam mê điện ảnh, muốn được diễn suốt cuộc đời. Cô đau đáu về nghệ thuật, khao khát có kịch bản phù hợp bản thân trong chương mới cuộc đời.

Như Anh (theo Chinatimes, HK01)