Phạm Băng Băng đoạt Ảnh hậu Kim Mã

Phạm Băng Băng giành Nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Kim Mã lần thứ 62 của Đài Loan (Trung Quốc) với vai chính phim "Địa mẫu".

Theo trang CNA, minh tinh không xuất hiện ở lễ trao giải tối 22/11, tại Đài Bắc. Đạo diễn Trương Cát An thay cô nhận cúp. Khi được êkíp gọi điện thông báo, cô cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo, đạo diễn đã trao cơ hội. Cô nói: "Vai diễn này không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình, mà còn là sự cộng hưởng tâm hồn giữa tôi và nhân vật. Trong khoảng thời gian ấy, khi tôi nhập vai, nhân vật đã dẫn dắt tôi trưởng thành, giúp tôi thấu hiểu sâu sắc hơn sức mạnh kiên cường của phụ nữ".

Tác phẩm đánh dấu lần đầu Phạm Băng Băng được đề cử và thắng giải thưởng tại một liên hoan phim Hoa ngữ, kể từ khi cô vướng scandal trốn thuế năm 2018. Trong cuộc điện thoại với êkíp, cô khóc nức nở khi nhìn thấy cúp. Các diễn viên được đề cử cùng hạng mục với cô là Phương Úc Đình, Lưu Nhược Anh, Lâm Y Thần và Cao Y Linh.

Phạm Băng Băng trong phim "Địa mẫu".

Trước đó, trên thảm đỏ, đạo diễn Trương Cát An trả lời phỏng vấn trang Stars rằng: "Phạm Băng Băng thực sự muốn giành giải Kim Mã. Nếu không vì điều đó, cô ấy đã không tham gia phim của tôi". Sau khi tác phẩm không giành được giải nào tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (Nhật Bản), Phạm Băng Băng từng động viên đạo diễn: "Không sao, chúng ta vẫn còn Kim Mã". Theo anh, diễn viên tiếc nuối vì không thể có mặt trực tiếp tại giải thưởng.

Kim Mã tổ chức thường niên từ năm 1962 đến nay. Các đạo diễn, diễn viên Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di, Châu Tấn đều từng thắng giải ở liên hoan. Đạo diễn Lý An, minh tinh Củng Lợi từng làm chủ tịch lễ trao giải. Cùng với Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã là một trong ba giải thưởng lớn của giới làm phim Hoa ngữ. Phạm Băng Băng từng đoạt Ảnh hậu giải Kim Kê nhờ vai chính phim Tôi không phải là Phan Kim Liên (2016).

Phim Địa mẫu ghi hình năm 2024, Băng Băng vào vai nông dân có năng lực trừ tà nhờ phép thuật cổ xưa. Một ngày, pháp sư trừ tà đối diện linh hồn thần bí, hé mở dấu vết cái chết bí hiểm của người chồng. Để phù hợp nhân vật, cô phơi đen da và tăng gần 10 kg.

Tác phẩm của đạo diễn Malaysia Trương Cát An nhận tám đề cử tại sự kiện năm nay, ngoài hạng mục Nữ chính còn có: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm nhạc hay nhất, Thiết kế tạo hình xuất sắc, Ca khúc nhạc phim hay nhất.

Trailer phim 'Địa mẫu' của Phạm Băng Băng Trailer phim "Địa mẫu". Video: Giải thưởng Kim Mã

Năm 2018, Phạm Băng Băng bị điều tra, xử phạt vì trốn thuế. Cô nộp 883 triệu nhân dân tệ (128 triệu USD) để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo On, 7 năm qua, Phạm Băng Băng bị hạn chế hoạt động lĩnh vực giải trí tại Trung Quốc đại lục, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện phim ảnh nào, không đóng phim do Trung Quốc sản xuất.

Người đẹp kinh doanh và đạt được một số thành tựu nhưng cho biết đau khổ khi không được đóng phim vì cô đam mê điện ảnh, muốn được diễn suốt cuộc đời. Cô đau đáu về nghệ thuật, khao khát có kịch bản phù hợp bản thân trong chương mới cuộc đời.

Diễn viên tìm cơ hội đóng phim ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Người đẹp cũng mua bản quyền kịch bản một số phim, dự định phát triển công việc hậu trường.

Trên trang cá nhân, minh tinh từng viết luôn nỗ lực để được chủ động trong cuộc sống. "Tôi thà vất vả khổ sở cũng phải nắm quyền chủ động trong tay. Tôi thường tự nói, người dựa vào bản thân, số phận sẽ không tệ đâu".

Thanh Thanh (theo CNA, Stars)