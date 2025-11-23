Phạm Anh Khoa: Tôi được như hôm nay là nhờ vợ

Rocker Phạm Anh Khoa nói sau va vấp, trải nghiệm 20 năm làm nghề, anh biết ơn vợ con luôn sát cánh, thấu hiểu và trân trọng.

"Tôi hiểu cuộc đời nhiều hơn sau những thử thách lẫn va vấp. Hiện tôi xem gia đình là trên hết, là động lực lớn nhất để tôi phấn đấu", Phạm Anh Khoa cho biết, ở buổi ra mắt tác phẩm âm nhạc mới nhất.

Phạm Anh Khoa phát hành Dân tôi ca định dạng E.P (album ngắn) đánh dấu bước phát triển mới trong âm nhạc - đưa rock kết hợp dân ca. Anh thể hiện bốn ca khúc với cảm xúc nhẹ nhàng, có khoảng lặng lẫn chiều sâu hơn, khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ.

Phạm Anh Khoa: 'Tôi hát mềm mại hơn nhờ vợ con' Phạm Anh Khoa nói về cảm hứng làm sản phẩm và tình yêu dành cho gia đình tại buổi ra mắt MV ngày 19/11 ở TP HCM. Video: Tân Cao

Ca sĩ nói biết ơn vợ và hai con bởi luôn bên cạnh, nhất là giai đoạn anh lao đao trong sự nghiệp. Bà xã anh - Thùy Trang - chưa bao giờ buông tay, vẫn dành niềm tin ở anh. "Tình cảm ấm áp đó thức tỉnh tôi. Tôi tự hứa sẽ không để vợ con phải buồn", ca sĩ nói.

Người thân là những khán giả đầu tiên được Phạm Anh Khoa cho nghe các nhạc phẩm. Con gái anh mở teaser Tích tịch tình tang cho bạn bè nghe, nhận phản hồi tốt, về nhà đòi bố nghe toàn bộ ca khúc. Anh còn lấy cảm hứng về tuổi thơ của các con, từng cõng bé trên lưng chơi đùa để sáng tác Nhong nhong nhong nhong.

Phạm Anh Khoa hát "Tung cắc tùng tung" Phạm Anh Khoa hát "Tung cắc tùng tung". Video: Êkíp nhân vật cung cấp

Dự buổi ra mắt MV của Phạm Anh Khoa, ca sĩ Hoàng Bách nói thích năng lượng của rocker ở hiện tại. "Tôi chờ đợi Khoa bộc lộ con người, tâm hồn này từ rất lâu", anh nói.

Trong E.P, Phạm Anh Khoa kết hợp rock với chất liệu dân gian qua nhiều nhạc cụ như tiếng trống, chiêng. Việc đan xen âm sắc truyền thống với giai điệu mạnh mẽ, tự do của rock nhằm tạo nét mới, đồng thời tôn vinh ba giá trị làm nên bản sắc Việt gồm khởi nguyên, quật cường, nhân ái. Anh nung nấu ý tưởng từ lâu nhưng đến nay mới tìm được các cộng sự ăn ý.

Các ca khúc mang màu sắc sử thi lẫn đương đại. Với Tung tùng cắc tùng tung, Anh Khoa lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, tái hiện âm sắc lễ hội xưa. Hát Nhong nhong nhong nhong, anh đưa người nghe đến với khí phách chiến đấu của huyền thoại Thánh Gióng. Nhịp rock nhanh, trống dồn dập và những lớp âm thanh mô phỏng tiếng vó ngựa gợi cảm giác xung trận. Trong Tích tịch tình tang, Phạm Anh Khoa gợi câu chuyện Thạch Sanh với âm sắc của nhiều tiếng đàn hòa quyện.

Ca khúc 'Tích tịch tình tang' của Phạm Anh Khoa Anh Khoa kết hợp Ngọc Khuê trong "Tích tịch tình tang". Video: Êkíp nhân vật cung cấp