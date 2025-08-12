Phạm Anh Duy 'suýt bỏ nghề hát để chạy xe công nghệ'

"Anh trai say hi" Anh Duy từng muốn bỏ hát, làm tài xế xe ôm công nghệ hay bảo vệ để kiếm sống, trước khi tìm lại cảm hứng với nghề.

Hồi tháng 7, Anh Duy kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát bằng MV Nhìn em đi còn là em không (Tuno sáng tác). Năm 2024, anh tạo độ nhận diện tốt với công chúng qua hai show Anh trai say hi, Bài hát của chúng ta, có nhiều tiết mục đạt triệu view như Sóng vỗ bờ, Thi sĩ, Thương quá Việt Nam. Dịp này, Anh Duy nói về nghề, cuộc sống cá nhân.

MV "Nhìn em đi còn là em không" của Phạm Anh Duy MV "Nhìn em đi còn là em không".

- Sau 10 năm làm nghề, anh thấy thành công lớn nhất của mình là gì?

- Nếu hỏi tôi về danh tiếng, tôi tự nhận ít nhiều được công chúng biết đến, có ca khúc gây chú ý. Còn xét về thành công, tôi nghĩ mình chưa đạt được bởi bản thân chỉ mới bước qua giai đoạn khó khăn để ổn định cuộc sống, tìm lại cảm hứng với âm nhạc.

Tôi không hối tiếc, cũng chưa bao giờ so sánh mình với đồng nghiệp bởi hiểu làm nghệ thuật cần chữ "duyên". Hiện điều khiến tôi vui nhất là được khán giả, đồng nghiệp công nhận là ca sĩ có thực lực. Ở tập 5 Anh trai say hi, khi tôi phải dừng chân, khoảnh khắc Đức Phúc bật khóc xin bị loại thay, khiến tôi xúc động. Tôi từng cho rằng cuộc thi là cơ hội cuối để cho khán giả thấy sự lột xác. Dù thế, tôi vẫn vui và biết ơn bởi nhờ chương trình mà gần gũi mọi người hơn.

Tôi nhận ra một điều: mọi sự nỗ lực đều sẽ được đền đáp dù sớm hay muộn. Tôi chọn kết nối bằng âm nhạc, đồng nghĩa con đường tôi đi không có chỗ cho sự phô trương, cố tình tạo ồn ào để người khác nhớ đến. Có thể mọi người thấy tôi không xuất hiện nhiều trước truyền thông hay các sân khấu, tuy nhiên tôi tin mình vẫn giữ được chân khán giả trung thành.

Anh Duy trên sân khấu âm nhạc hồi giữa năm.

- Qua các show nhạc, khán giả nhận xét anh cởi mở hơn trước, và sự thay đổi này xuất phát từ trải nghiệm, bước ngoặt cá nhân nào?

- Tôi tự nhận suy nghĩ thiếu quyết liệt, cách sống hướng nội cũng kìm hãm bản thân trong việc đưa hình ảnh phủ sóng hơn với đại chúng. Trước đây, tôi sống rất khép kín, cứ đi làm rồi về nhà, không có nhiều bạn. Trên sân khấu, tôi không có khiếu trò chuyện, giao lưu nên nhiều lúc bị chê khô khan.

Qua Anh trai say hi, tôi có thêm rất nhiều đồng nghiệp mới. Tính cách vui vẻ, thích quậy, tấu hài của các thành viên như Anh Tú, Đức Phúc giúp tôi cảm nhận mọi thứ gần gũi. Khi đặt mình vào môi trường cần bộc lộ cá tính, sự sáng tạo, tôi dần thoát khỏi vỏ bọc an toàn.

Còn tại Bài hát của chúng ta, tôi cho phép mình "quậy" hơn. Tôi từng đùa không ngại "cướp spotlight" qua các màn tung hứng, "thả miếng" với MC, thí sinh - điều mà trước đây không bao giờ dám làm.

Giờ tôi hiểu âm nhạc không chỉ là hát hay mà còn phải kết nối. Để làm được điều đó, tôi phải thực sự mở lòng trước. Tôi nghĩ mình cần giữ, phát huy tinh thần này nhiều hơn trong chặng đường sắp tới.

Đức Phúc, Erik, Phạm Anh Duy hòa giọng "Thi sĩ" cảm xúc Anh Duy hát "Thi sĩ" cùng Đức Phúc, Erik tại show "Anh trai say hi". Video: Ban tổ chức cung cấp

- Sau Giọng hát Việt 2015, nhiều thí sinh bật lên thành sao trong làng nhạc nhưng anh lại có phần chững lại, lý do là gì?

- Sau cuộc thi, ca khúc Phố thị "nuôi" tôi thông qua các show diễn ở Hà Nội, lúc ấy vẫn còn là sinh viên. Sau đó, tôi hoạt động âm nhạc tự do. Tôi hiểu để sống với nghề cần có hit nhưng việc đó chẳng hề dễ dàng. Quãng thời gian đó, tiền chạy show chỉ đủ giúp tôi ăn uống, đi lại và hỗ trợ chút ít cho gia đình. Tôi còn nghĩ chắc sẽ bỏ nghề, đi làm ngân hàng cho đúng ngành được đào tạo.

Khoảng năm 2020 đến 2023, có thời điểm trong nửa năm tôi không có một lời mời đi hát nào. Tôi nằm ở nhà suốt ngày, đến mức mẹ gợi ý sẽ tìm giúp việc làm bảo vệ trực ca đêm. Có lúc tôi nghĩ sẽ chuyển sang chạy grap để kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Sự thật đúng là đau lòng nhưng khi bình tĩnh lại, tôi vẫn chọn giữ đam mê, từng bước gỡ bỏ khó khăn. Tôi hiểu nếu dừng ca hát rồi có ngày phải hối hận cả đời. Khán giả nhận xét giọng hát của tôi có nét riêng dù không trải qua học thuật hay trường lớp chuyên sâu nào. Tôi cần giữ và phát huy thế mạnh đó.

Năm 2024, tôi quyết định Nam tiến, có cơ duyên xuất hiện tại nhiều sự kiện, concert. Ngoài ra, tôi còn tìm được các cộng sự ăn ý để cùng nhau phát triển. Tôi nghe nhạc của đồng nghiệp gen Z, học hỏi họ về sức sáng tạo, bắt nhịp âm nhạc hiện đại. Về diện mạo, khán giả cũng cảm nhận Phạm Anh Duy phóng khoáng, phá cách hơn trước như biết cách phối đồ với phụ kiện để có vẻ "chất chơi" hơn.

Phạm Anh Duy hát "Phố thị" Phạm Anh Duy hát "Phố thị" (Tăng Nhật Tuệ).

Anh Duy trong lần biểu diễn ở Mỹ hồi tháng 7.

- Anh rút ra bài học nào để tiếp tục phát triển bản thân?

- Theo tôi, điều quan trọng với một nghệ sĩ đứng trên sân khấu là việc giữ được nguồn năng lượng tích cực. Khi đứng trước thử thách, nếu để bản thân gục ngã một cách dễ dàng thì chẳng khác nào đang chấp nhận mình là kẻ hèn nhát, thua cuộc.

Sự tự lập, biết mình cần gì, làm gì là những thứ tôi đặt lên trên hết để bước vào chặng đường làm nghề tiếp theo. Tôi từng đi hát kiêm luôn công việc tự ngồi khâu từng chiếc cúc áo bị đứt, ủi đồ, makeup, làm tóc mà chẳng cần trợ lý theo hỗ trợ. Tôi chưa bao giờ hờn trách hay tủi thân về điều đó, thậm chí cảm thấy biết ơn về những tháng ngày vất vả. Khi nhìn lại, tôi nhận ra nhờ các sóng gió mà mình trưởng thành, bản lĩnh hơn.

Phạm Anh Duy hát "Thương quá Việt Nam" cùng Quang Linh Anh Duy hát "Thương quá Việt Nam" cùng Quang Linh tại Our Song Việt Nam. Video: Đông Tây Show

- Quan điểm làm nghề của anh hiện tại ra sao?

- Khi đôi mươi, tôi từng mong sẽ nổi tiếng, chứng minh bản thân là người có tài năng. Hiện tôi mong tạo ra nhiều giá trị thông qua các sản phẩm cá nhân. Hào quang, danh tiếng hay thậm chí là tiền bạc - những yếu tố cần nhưng không phải là tất cả lúc này. Tôi vẫn đề cao chữ học, noi gương các bậc tiền bối, đồng nghiệp hoặc tiếp thu sự sáng tạo mà gen Z đang thể hiện.

Điều tôi canh cánh trong lòng chính là làm sao giữ trọn được sự tin yêu của khán giả nói chung và FC Oil Family nói riêng. Có nhiều bạn đã đồng hành tôi suốt 10 năm. Khi đứng trên sân khấu concert Anh trai say hi trước hàng chục nghìn khán giả, tôi mơ về ngày bản thân cũng sẽ có sân khấu riêng, có thể không quá lớn nhưng đủ không gian để mọi người xích lại gần nhau. Tôi đang cố gắng để hiện thực hóa giấc mơ ấy thật sớm.

Tôi vẫn thích tự lực trong nghề, rất ngại nhờ vả hay dựa dẫm. Khi phát hành sản các sản phẩm gần đây, tôi dồn hết tất cả tiền tiết kiệm để đầu tư, không cần vay mượn, không xin tài trợ.

Tôi làm nghề bằng sự biết ơn đồng nghiệp lẫn các tiền bối trong nghề. Tôi nhớ mãi kỷ niệm trong lần thi Giọng ca bí ẩn nhưng bị loại sớm, khi ra về, anh Trấn Thành khi đó là giám khảo, đến bên và dúi vào tay tôi một miếng bánh. Khi gặp lại nhau ở Rap Việt mùa hai, anh em có dịp trò chuyện nhiều và dần hiểu nhau hơn. Khi tôi ra MV, anh góp ý, thậm chí chia sẻ lên Facebook để quảng bá thêm cho dự án, khiến tôi rơm rớm nước mắt. Lúc Nam tiến gần đây, vợ chồng anh Trấn Thành còn cho tôi nhiều lời khuyên, đồng thời giới thiệu các mối quan hệ, cơ hội để phát triển nghề nghiệp. Tôi rất trân trọng tình cảm ấy, xem đó là động lực, tự nhủ phải chăm chỉ hơn.

Phạm Anh Duy chụp ảnh cùng fan tại concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" hồi tháng 5 ở Hưng Yên.

- Mối vướng bận trong cuộc sống hiện tại của anh là gì?

- Người thân luôn ủng hộ, thông cảm với tôi trong chặng đường ca hát. Bố tôi mất sớm, gia đình hiện chỉ có mẹ và em gái. Suốt bao năm qua, mẹ luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chúng tôi. Những năm tháng ba mẹ con sống trong căn nhà trọ chưa đến 20 m2 luôn là ký ức khó quên trong tôi.

Giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn trước nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn mong có thể sớm bù đắp cho họ. Mẹ chưa bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho tôi nhưng với vai trò là người đàn ông trong nhà, tôi không thể thờ ơ.

Hiện phần lớn thời gian của tôi là dành cho âm nhạc. Tôi gắng cân bằng công việc để không ảnh hưởng sức khỏe, chọn lối sống tiết kiệm. Còn chuyện riêng tư như mối quan hệ tình cảm, tôi không bận tâm. Mẹ hiểu tôi đang chịu áp lực gì nên không thúc giục chuyện vợ con. Tôi cũng chưa sợ ế bởi còn trẻ mà (cười).

Phạm Anh Duy tại vòng giấu mặt Giọng hát Việt 2015 Phạm Anh Duy hát "Ain't No Sunshine" tại vòng giấu mặt Giọng hát Việt 2015 khiến Thu Phương, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng tán thưởng. Video: Cát Tiên Sa

Phạm Anh Duy, 33 tuổi, quê Hà Nội. Anh bắt đầu được khán giả biết đến sau Giọng hát Việt 2025, trong đội huấn luyện viên Thu Phương. Anh được khen có chất giọng lạ, âm vực rộng. Sau đó, anh đoạt quán quân Khởi đầu ước mơ, đảm nhiệm vị trí ca sĩ hát hỗ trợ tại Rap Việt mùa hai, giúp nhiều thí sinh tỏa sáng. Anh từng phát hành các MV Mùa đi qua phố, Anh chờ em, Divas (Nữ thần), chuỗi dự án âm nhạc Musick Calendar, ra mini album Trio for Rain.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp