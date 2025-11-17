Phái viên Nhật tới Trung Quốc giữa căng thẳng leo thang

Masaaki Kanai, quan chức ngoại giao cấp cao Nhật, tới thăm Trung Quốc, dường như để hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước liên quan vấn đề đảo Đài Loan.

Ông Masaaki Kanai, lãnh đạo Vụ châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, sẽ tới Trung Quốc trong hôm nay để gặp người đồng cấp Liu Jinsong, NHK ngày 17/11 cho hay.

Chuyến thăm được coi là nỗ lực của Nhật nhằm xoa dịu căng thẳng đang leo thang với Trung Quốc. Ông Kanai dự kiến trình bày với phía Trung Quốc rằng phát ngôn gần đây của Thủ tướng Sanae Takaichi về tình hình khẩn cấp ở Triều Tiên không thể hiện sự thay đổi trong chính sách an ninh của Nhật Bản.

Ông Kanai cũng sẽ kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế những hành động có thể gây tổn hại quan hệ song phương cũng như hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Phái viên Nhật Bản dự kiến bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ bài đăng trên mạng xã hội gần đây của Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Osaka, trong đó có những lời lẽ mang tính đe dọa nhắm vào phát biểu của Thủ tướng Takaichi. Bài đăng hiện đã bị xóa.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 8/2023. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản hôm 7/11 phát biểu rằng trong kịch bản xảy ra cuộc tấn công nhằm vào đảo Đài Loan, Tokyo có thể triển khai lực lượng phòng vệ của nước này nếu cuộc xung đột đặt ra mối đe dọa hiện hữu đối với Nhật Bản. Đảo Đài Loan cách hòn đảo gần nhất của Nhật Bản 100 km.

Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố của Thủ tướng Takaichi và triệu đại sứ Nhật Bản để bày tỏ phản đối. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả phát biểu của bà Takaichi "vô cùng sai trái và cực kỳ nguy hiểm", là "hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm xói mòn nghiêm trọng nền tảng chính trị của quan hệ Trung - Nhật và gây tổn thương sâu sắc đến tâm lý của người dân Trung Quốc".

Trung Quốc hôm 14/11 khuyến cáo công dân không nên tới Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại rằng hoạt động kinh doanh của các công ty du lịch Nhật Bản sẽ đối mặt đà sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Takahide Kiuchi, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Nomura, nếu lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản sụt giảm như mức giảm 25% vào năm 2012, khi hai nước xảy ra mâu thuẫn ngoại giao, thiệt hại kinh tế có thể rất lớn, kéo giảm "hơn một nửa mức tăng trưởng hàng năm của Nhật".

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay tiếp tục nhắm vào Thủ tướng Nhật Bản, cáo buộc phát ngôn của bà "không chỉ là sự liều lĩnh về mặt chiến lược mà còn là sự khiêu khích có chủ đích".

Trung Quốc luôn xem đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, NHK)