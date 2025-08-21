Phái viên Mỹ phản bác người chỉ trích thượng đỉnh Trump - Putin

Đặc phái viên Keith Kellogg khẳng định thượng đỉnh Trump - Putin là bước tiến lịch sử, đề nghị những người chỉ trích sự kiện "hãy im lặng".

"Chúng ta đang sống trong thời điểm mang tính lịch sử. Đối với những người chỉ trích, tôi chỉ muốn nhắn nhủ họ rằng 'thôi nào, hãy im lặng và ngồi yên một góc đi'", Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, cho biết hôm 20/8 khi đề cập cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và người đồng cấp Nga Vladimir Putin hồi tuần trước.

Đặc phái viên Kellogg khẳng định Tổng thống Trump đã hành động nhiều hơn để giải quyết xung đột Ukraine so với người tiền nhiệm Joe Biden, cho rằng cựu tổng thống Mỹ "thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với ông Putin".

Ông Kellogg chỉ trích chính quyền trước đó vì đã thẳng thừng bác bỏ khả năng đối thoại với Nga và tuyên bố hỗ trợ quân sự Ukraine tới khi cần thiết. "Tổng thống Trump đang dựa vào phong cách đàm phán trực tiếp của bản thân và thúc đẩy giải pháp ngoại giao", đặc phái viên Mỹ nói.

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg tại Brussels, Bỉ, ngày 12/6. Ảnh: AP

Tổng thống Trump và người đồng cấp Putin hội đàm trực tiếp hơn ba tiếng tại Alaska ngày 15/8. Lãnh đạo hai nước sau đó họp báo chóng vánh để thông báo kết quả thảo luận và để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh khác trong thời gian tới.

Hai lãnh đạo đều tuyên bố hội đàm tốt đẹp, nhưng hội nghị thượng đỉnh kết thúc mà không có bước đột phá lớn nào được công bố.

Ông Trump sau đó đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để bàn về vấn đề chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ cũng gọi điện 40 phút cho ông Putin để thông báo về các cuộc thảo luận, hai bên nhất trí sẵn sàng tiếp tục đối thoại.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20/8 tuyên bố Moskva sẵn sàng tăng cường phái đoàn tham gia đàm phán hòa bình với Kiev, ý tưởng được Tổng thống Putin nêu ra sau cuộc gọi với người đồng cấp Trump.

Ngọc Ánh (Theo RT, AFP)