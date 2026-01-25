Phải tạm biệt thôi, tình đầu của tôi

Anh có lúc ấm áp, nhẹ nhàng, khi lạnh lùng khó tả; vậy mà trong mắt tôi, anh luôn tỏa sáng như hào quang trên nền trời bao la.

Người ta nói tình đầu sẽ chẳng thể bền lâu, tôi từng không tin và cho nó là điều nhảm nhí. Khi thời gian nhẹ nhàng trôi đi và anh vì những lý do không nói ra đã rời bỏ tình yêu này, đó là lúc tôi hiểu suy nghĩ của mình đã sai. Anh, người con trai đầu tiên bước đến đời tôi như một món quà vô giá mà trời cao ban tặng. Anh cho tôi niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa và những hạnh phúc mà tôi chưa từng biết tới. Những rung động tuổi 17 thật ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng và tuyệt đẹp biết nhường nào. Nó còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần khi từng giây từng phút trôi qua đều có hình bóng anh trong đó.

Anh có lúc ấm áp, nhẹ nhàng, khi lạnh lùng khó tả. Vậy mà trong mắt tôi, anh luôn tỏa sáng như vầng hào quang trên nền trời rộng lớn bao la. Cả cuộc sống giống như đang tràn ngập màu hồng thì giông tố ập tới, mây đen kéo đến, gió lồng lộng mang anh đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi. Anh không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được, cảm giác thiếu đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng nó đáng sợ đến mức nào. Tôi im lặng, không nói gì, không than vãn, cũng chẳng khóc lóc với bất kỳ ai. Tôi nghĩ mình mạnh mẽ nhưng hình như không phải, tâm hồn dần bị gặm nhấm. Tôi nghĩ về anh nhưng không còn sâu đậm như trước, lẽ nào tôi đã quên được anh?

Liệu có nên bắt đầu một tình yêu mới, tôi tự hỏi như vậy, thế nhưng đó chỉ là một câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời. Làm sao tôi có thể tiếp tục, trái tim lạnh băng không có dấu hiệu mở cửa? Chắc tôi sẽ đợi ai đó đến mở nó ra và khiến nó yêu thêm một lần nữa. Bảo quên anh là tôi nói dối. Tôi sẽ giữ anh lại như một kỷ niệm đẹp. Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời tôi. Tạm biệt mối tình đầu.

Quỳnh Châu