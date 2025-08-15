Đánh mất mối tình sâu đậm vì một phút sai lầm

Tôi say nắng cô gái mới quen trong một thời gian ngắn, rồi nhận ra ngoài mình, cô gái đó còn quen một người khác.

Ngày này 4 năm trước em đồng ý làm bạn gái tôi sau vài tháng tôi tán tỉnh. Em là cô gái có khuôn mặt tròn, bầu bĩnh, rất đáng yêu, sau này tôi mới biết qua mạng xã hội vì chúng tôi trước đó chưa bao giờ gặp nhau. Tôi và em cùng quê, trước đó tôi có chuyện buồn về học tập và chuyện gia đình rất mệt mỏi. Tôi đã quyết định xách ba lô lên đến một phương trời mới, một cuộc sống mới và những người bạn mới. Tôi biết số điện thoại của em qua một người bạn.



Tôi và em đã có những khoảng thời gian trò chuyện rất thú vị, mỗi ngày có thể nói chuyện qua điện thoại hàng giờ và nhắn hàng trăm tin nhắn. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những câu chuyện hàng ngày. Ngày tháng dần qua, tình cảm tôi và em càng lớn dần, cũng như những cặp đôi khác, chúng tôi có những giận hờn và chia tay nhưng lại nhanh chóng làm lành và càng lúc càng yêu nhau hơn. Khi yêu nhau, nhất là lúc tình yêu đủ lớn, tôi sợ người thứ 3 nào đó xen vào vì khoảng cách chúng tôi khá xa, không thể gặp mặt và thiếu sự quan tâm trực tiếp. Chuyện không may đó lại đến với tôi, tôi đã say nắng người con gái khác vì những quan tâm người đó dành cho tôi.

Tôi thú nhận chuyện đó với em và em khóc rất nhiều. Sau này tôi mới nhận ra những tình cảm của em dành cho mình. Tôi say nắng cô gái mới quen trong một thời gian ngắn, rồi nhận ra ngoài mình, cô gái đó còn quen một người khác. Khi trở lại cuộc sống hàng ngày, tôi nhớ bạn gái nhưng những câu chuyện thường ngày chúng tôi đã không còn giữ nữa, thay vào đó là sự lặng im. Những tin nhắn thưa dần và niềm tin em dành cho tôi vơi đi. Tôi nhận ra mình đã quá yêu em thì muộn rồi, những lỗi lầm của tôi không thể bỏ qua được. Tôi yêu em, giờ phải làm sao để có lại em, mong được các bạn chia sẻ.

