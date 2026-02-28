Phải lòng cậu thanh niên kém 16 tuổi

Tôi phải làm sao khi trái tim tổn thương của mình tưởng như sẽ được chữa lành lần nữa thì lại gặp phải hoàn cảnh éo le.

Tôi là mẹ đơn thân, ly hôn 3 năm, từng nghĩ sẽ sống vậy để nuôi con. Cuộc đời đưa đẩy, tôi quen một người đàn ông trên mạng xã hội. Sau vài lần nhắn tin qua lại, chúng tôi đã phải lòng nhau. Chuyện không có gì đáng nói nếu em ấy không nhỏ hơn tôi tận 16 tuổi, khoảng cách quá lớn, rào cản gia đình hai bên là chắc chắn.

Tôi phải làm sao khi trái tim tổn thương của mình tưởng như sẽ được chữa lành lần nữa thì lại gặp phải hoàn cảnh éo le. Ông trời sao lại mang tặng tôi một món quà mà không cho tôi được nhận? Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hồng Ngân