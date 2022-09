Phải làm sao khi con chậm phát triển

Tôi có con trai ba tuổi rưỡi, từ bé mọi mốc phát triển của cháu đều chậm so với lứa tuổi.

Tôi mới đưa cháu đi kiểm tra, được chuẩn đoán là chậm phát triển trí tuệ. Bác sĩ nói sau này việc nhận thức, học hành và mọi mặt của cháu đều phải hết sức cố gắng vì sẽ gặp khó khăn hơn nhiều so với bạn bình thường. Tôi buồn và khóc rất nhiều, thương cho tương lai của bé. Biết là cần phải mạnh mẽ, suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, so với nhiều bạn con còn may mắn vì mới ở mức nhẹ nhưng tôi vẫn chưa thể thông suốt để vượt qua. Rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn, đặc biệt những bạn có cùng hoàn cảnh như tôi. Chân thành cảm ơn.

Hà

