Chồng ngồi lì đọc truyện cả ngày dù đang bị thoát vị đĩa đệm

Chồng 35 tuổi, làm công việc văn phòng nên phải ngồi nhiều. Anh bị thoát vị đĩa đệm cả cột sống cổ và thắt lưng, nhưng lại rất lười vận động. Anh hầu như không chạy bộ, không chơi thể thao, cũng ít khi ra ngoài giao lưu. Thời gian rảnh, anh chỉ đọc truyện, có thể đọc liên tục nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày không thấy chán, còn tỏ ra khó chịu nếu bị gián đoạn. Tôi lo lắng vì thói quen này khiến sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ của anh ngày càng thu hẹp.

Tôi mong muốn anh dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với vợ, tập thể dục hoặc học hỏi thêm điều mới, nhưng mọi lời khuyên đều không có tác dụng. Ưu điểm của anh là vẫn chia sẻ việc nhà, có công việc thu nhập tốt. Thế nhưng với thị trường lao động hiện nay và tuổi tác ngày càng cao, vẫn có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Cộng thêm bệnh có sẵn của anh làm tôi nhiều khi rất khó chịu, lo khi anh cứ ngồi lì cả ngày như vậy. Xin các bạn cho tôi lời khuyên, làm sao để chồng nhận ra sự mất cân bằng trong lối sống hiện tại và thay đổi tích cực hơn?

Phương Nhi