Phải làm gì khi tường bị thấm nước từ hàng xóm nhưng họ không thừa nhận?

Tôi sống trong căn nhà cuối dãy, tường phía sau giáp với hai nhà khác. Gần đây, tôi phát hiện tường liên tục bị thấm nước, ẩm mốc, mùi hôi rất khó chịu.

Tôi thuê người khảo sát thì được kết luận là nước thải từ đường ống của một nhà phía sau rò rỉ, hoặc họ lắp sai hướng thoát.

Tôi gõ cửa từng nhà để đề nghị cùng kiểm tra, nhưng không ai nhận. Họ còn bảo: "Có bằng chứng là nhà nào thì tự đi mà làm đơn, đừng lôi chúng tôi vào".

Tôi không thể tự ý phá tường họ để kiểm tra mà cũng không đủ chi phí để thuê chuyên gia đo đạc từng hộ. Trong khi đó, mảng tường sau nhà tôi ngày càng ẩm, bong tróc lớp sơn, ảnh hưởng đến sức khỏe con nhỏ.

Tôi có thể yêu cầu chính quyền can thiệp để buộc các hộ phải hợp tác kiểm tra không? Nếu họ cố tình né tránh, tôi có quyền yêu cầu giám định kỹ thuật hay khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại không?

Trường hợp này nên giải quyết theo hướng dân sự, hành chính, hay phải mời cơ quan chuyên môn nào vào cuộc? Tôi mong được hướng dẫn và xin chân thành cảm ơn!

Độc giả Kiến An

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn