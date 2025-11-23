Phải chăng tình yêu thật xa xỉ với cô gái tốt như tôi

Tôi cao 1m65, cân đối, ai cũng khen tôi xinh xắn, ngoan hiền, khéo tay, không tin tôi chưa có ai.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, mục đích cuối cùng cũng chỉ là mong bản thân tìm được một nửa yêu thương. Con đường tìm được người phù hợp của mỗi người không giống nhau: có người nhanh chóng có được hạnh phúc trọn vẹn, có người kém may mắn hơn phải đi đường vòng, vượt qua nhiều khó khăn mới có thể tìm thấy. Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên VnExpress, đặc biệt là phần Hẹn hò. Tôi luôn theo dõi các bài viết, nhất là của những bạn nữ có hoàn cảnh giống mình, những người phụ nữ truyền thống, hướng nội, biết vun vén cho gia đình. Rất nhiều bạn còn giỏi giang và thành công trong công việc, nhưng chuyện tình cảm lại lận đận.

Bản thân tôi cũng vậy, có ngoại hình ưa nhìn, cao 1m65, cân đối, vài năm nữa mới bước sang tuổi 30. Mọi người thường khen tôi xinh xắn, ngoan hiền, khéo tay. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi lên Sài Gòn học tập và làm việc, sống tự lập, biết quan tâm và rất tình cảm. Tôi có thể tự chuẩn bị một bữa cơm ngon cho người thân. Đồng nghiệp hay đùa rằng ai lấy được tôi thì may mắn lắm, nhưng "người may mắn" ấy không biết trốn đâu mãi chưa thấy xuất hiện.

Có lúc tôi tưởng mình đã tìm được người phù hợp, dành cho họ rất nhiều chân thành và tình cảm, rồi cũng chính họ là người làm tôi buồn nhất. Tôi từng thử vận may ở mục Hẹn hò, tưởng tìm được người hợp ý nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. "Khi nào lấy chồng", "Như vậy mà còn độc thân, không tin" là những câu tôi nghe nhiều nhất mỗi dịp xuân về. Tôi chỉ cười đáp: "Chắc duyên chưa đến, chuyện cả đời đâu thể chọn đại". Chỉ cần đúng người thì đợi thêm một chút cũng không sao, nhưng thú thật, tôi cũng hơi sốt ruột vì dạo này đi đám cưới và thôi nôi hơi nhiều, lâu lâu còn bị gia đình nhắc khéo.

Lúc đầu tôi buồn nhưng giờ nghĩ thoáng hơn: nếu chưa có ai thương thì tôi tự thương mình trước. Tôi đọc sách cho tâm an, chăm sóc bản thân để luôn xinh đẹp, quan tâm ba mẹ nhiều hơn, hẹn hò cà phê với bạn bè, tranh thủ làm điều mình thích và đặc biệt là phải giữ tinh thần vui vẻ, yêu đời. Người ta nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng tôi nghĩ dù là nhà hay tổ ấm thì cả hai đều phải cùng chung tay xây dựng: cùng yêu thương, tôn trọng, chung thủy và tin tưởng nhau thì mới có thể tạo nên hạnh phúc.

Nếu ai hỏi thời nay còn kiểu con gái vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, đảm đang không, tôi khẳng định là còn. Xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người như vậy. Các bạn nam độc thân cứ yên tâm, ngoài kia những cô gái tốt vẫn rất nhiều, chỉ là chưa gặp được thôi. Chiều cuối tuần ngồi viết đôi dòng tâm sự, mong nhận được sự đồng cảm của các bạn, chân thành cảm ơn.

Ngọc Ngân