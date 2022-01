Phác đồ Toán cung cấp hệ thống học cá nhân hóa

Chương trình Phác đồ Toán cung cấp hệ thống bài giảng, khóa học, sách và dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu, cho phép học sinh chọn cách học phù hợp với bản thân.

Cô Vũ Thị Ngọc Huyền - tác giả của hệ thống cho biết, Phác đồ Toán là hệ thống lộ trình học tập dành cho học sinh cấp 3 muốn cải thiện kết quả môn Toán. Chương trình có thể nắm bắt việc học của từng em, cung cấp nền tảng vững chắc qua hệ sinh thái gồm: video bài giảng, sách, khóa học livestream B-O-N (B - kiến thức nền tảng từng chuyên đề, N - về đích, O - vận dụng, Vận dụng cao) và chương trình hỗ trợ giải đáp.

Hệ sinh thái Phác đồ Toán gồm bài giảng, sách, khóa học livestream và chương trình chăm sóc đặc biệt hỗ trợ giải đáp. Ảnh: Phác đồ Toán

Ngay từ khi mới thành lập, cô hướng tới dạy học sinh bằng hệ thống quy trình rõ ràng, khoa học và đề cao sự phù hợp với từng cá nhân. Theo đó, bộ sách Phác đồ Toán được thiết kế nhiều khoảng trống ghi chú ở mỗi bài để người dùng tạo nội dung riêng. "Đây không chỉ là cuốn sách ôn thi, mà còn giúp người học trở thành 'kiến trúc sư', tự tay hoàn thiện công trình kiến thức bằng việc ghi chú, hệ thống nội dung đã học trên cả 7 cuốn sách", cô Huyền nói thêm.

Một bộ sách Phác đồ Toán bao gồm 7 cuốn sách 7 chuyên đề độc quyền, sách VD-VDC, Công thức giải nhanh, bộ 30 đề khởi động 8.5+, bộ tài liệu 55 buổi Live B và 30 phiếu trắc nghiệm. "Tất cả các kiến thức hay, công thức cần nhớ trong suốt quá trình học sẽ được tổng hợp và lưu hết tại đây", cô giáo trẻ khẳng định.

Cô Vũ Thị Ngọc Huyền - tác giả của hệ thống Phác đồ Toán. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Huyền chia sẻ, bản thân luôn tuân theo quan điểm đào tạo "giúp học sinh hiểu bản chất, không nửa vời và không giới hạn khả năng của bất kỳ em nào".

Do vậy, với hệ thống bài giảng và khóa học livestream, tất cả video của cô Huyền trên fanpage "Học Toán cô Ngọc Huyền LB" được thực hiện bằng iPad, màu sắc sinh động nhằm tăng khả năng ghi nhớ kiến thức. Tại đây, học sinh sẽ được học Toán 12 hai lần. Lần thứ nhất bao gồm hệ thống 68 buổi bài giảng Phác đồ Toán trên website với 43 buổi Đại số và 25 buổi Hình học, có chuyên viên kèm cặp. Lần thứ hai, học sinh học theo chương trình livestream B-O-N, đi từ cơ bản tới mức đạt 9 điểm trở lên theo lịch sẵn có. Sau mỗi buổi ôn tập lại và giải chi tiết bài tập về nhà, học sinh có thể hiểu bài sâu hơn. Trong buổi dạy, giáo viên sẽ cung cấp tài liệu bài giảng dưới dạng văn bản để học sinh xem lại khi không có thời gian theo dõi toàn bộ video.

Theo cô Huyền, khi không nắm được kiến thức, học sinh thường có tâm lý chán nản, bỏ học và ngược lại. Vì vậy, cô giáo trẻ quyết tâm "không bỏ lại bất kỳ học sinh nào". Cô Ngọc Huyền xây dựng đội ngũ chuyên viên trực giải đáp thắc mắc của học sinh nội dung trong khóa học và chương trình trên trường, lớp qua tin nhắn riêng từ 8h đến 24h mỗi ngày. Chuyên viên Phác đồ Toán được đào tạo để thấu hiểu và lắng nghe người học để giải quyết tận gốc những vấn đề học sinh thường gặp phải khi học Toán.

Cô Ngọc Huyền hợp tác với Mathpresso Việt Nam để nâng cao chất lượng chương trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ những hoạt động trên, cô Ngọc Huyền đã giúp 162 học sinh đạt kết quả môn Toán cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021. Danh sách chi tiết được công bố tại fanpage Học Toán Cô Ngọc Huyền LB.

Với quan điểm "The Best or Nothing", cô luôn quyết tâm làm đến cùng và không ngừng cải thiện. Để nâng cao chất lượng Phác đồ Toán, cô Huyền đã hợp tác chiến lược với Mathpresso Việt Nam. Đây là công ty công nghệ giáo dục, phát triển hệ sinh thái giáo dục đa dạng cho học sinh với tên gọi Qanda Study. Theo đó, đôi bên sẽ cùng phát triển chương trình Phác đồ Toán 2023 dành cho học sinh sinh năm 2005. "Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phát triển của Phác Đồ Toán trong giai đoạn sắp tới", cô Huyền khẳng định.

Thiên Minh