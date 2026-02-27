Phác đồ IVF 'nhẹ' giúp người mẹ mang thai sau 10 năm hiếm muộn

Phương pháp sử dụng liều thuốc kích thích thấp, tối ưu noãn, nuôi cấy cẩn trọng từng phôi, can thiệp đúng thời điểm, giúp một người mẹ có con đầu lòng sau 10 năm hiếm muộn.

Theo bác sĩ Nguyễn Bình Dương, Trưởng trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp đặc biệt. Chị 36 tuổi ở Hà Nội, chỉ số AMH 0.2 cho thấy dự trữ buồng trứng suy giảm nghiêm trọng, mỗi chu kỳ chỉ có 2-3 nang trứng. Chồng bị vô tinh do tắc nghẽn.

"Cả hai phía đều hạn chế "nguồn lực sinh sản", khiến mỗi trứng và tinh trùng đều trở thành cơ hội quý giá", bác sĩ Dương nói.

Gia đình anh chị đón bé đầu lòng sau 10 năm. Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Trước đặc điểm bệnh lý phức tạp của ca bệnh này, mục tiêu của chiến lược điều trị là phải tìm được tinh trùng chất lượng tốt ngay lần thực hiện thủ thuật đầu tiên. Do đó, phương pháp Mini IVF là lựa chọn phù hợp nhất.

Bác sĩ Dương giải thích đây là dùng liều thuốc kích thích thấp, tập trung tối ưu từng noãn, nuôi cấy cẩn trọng từng phôi và chọn thời điểm can thiệp chính xác. Phác đồ "nhẹ" còn giúp cơ thể người vợ không bị quá tải nội tiết, tinh thần ổn định để đi đường dài.

Mini IVF là phương pháp thụ tinh ống nghiệm kích thích tối thiểu. Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Người vợ phải kích trứng 4 lần, gom trứng qua 2 chu kỳ. Còn người chồng cần chọc PESA 3 lần. PESA là thủ thuật dùng kim nhỏ chọc qua da để hút tinh trùng trực tiếp từ mào tinh khi nam giới bị vô tinh do tắc nghẽn. Sau ba lần chuyển phôi, người vợ thành công mang thai, sinh em bé đầu lòng ở tuần 38.

Bác sĩ Nguyễn Bình Dương, Trưởng Trung tâm Y học Sinh sản và Hiếm muộn Hồng Ngọc Phúc Trường Minh. Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh

Theo bác sĩ Dương, yếu tố quyết định thành công là sự tính toán bền bỉ, phối hợp chặt chẽ giữa hai vợ chồng và bác sĩ điều trị. Còn vai trò của bác sĩ không dừng lại ở việc xây dựng phác đồ mà còn là người bạn đồng hành, giúp cơ thể hai vợ chồng đáp ứng điều trị tốt hơn.

Bên cạnh đó, gia đình cũng động viên ngược lại bác sĩ để cùng bước tiếp. Sự đồng hành và tin tưởng của bệnh nhân đã tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cả đội ngũ, giúp bác sĩ hoàn thành hành trình này.

Văn Hà