'Phá vỡ khuôn mẫu' để vượt qua tổn thương

Tác giả Vienna Pharaon viết về những tổn thương trong quá khứ ảnh hưởng đến tính cách của mỗi người, trong "Phá vỡ khuôn mẫu".

Trong vị trí nhà trị liệu hôn nhân và gia đình, Vienna Pharaon gặp nhiều bệnh nhân mang nỗi đau từ thời thơ ấu, tác động đến cuộc sống hiện tại. Trong cuốn sách Phá vỡ khuôn mẫu (The Origins of You), tác giả dẫn dắt độc giả tìm hiểu về vết thương cội nguồn, đồng thời hướng dẫn cách áp dụng phương pháp "chữa lành tận gốc".

Bìa "Phá vỡ khuôn mẫu", sách 400 trang, phát hành trong nước cuối tháng 10. Ảnh: First News

Vienna Pharaon trình bày năm vết thương phổ biến nhất gồm vết thương xứng đáng, thuộc về, ưu tiên, tin tưởng và vết thương an toàn. Việc xác định nguyên nhân của tổn thương là bước đầu tiên trong quá trình hồi phục.

Theo tác giả, mỗi người nên bắt đầu từ việc tua lại quá khứ để tìm hiểu về gia đình - nơi hình thành nền tảng cho niềm tin, giá trị và căn tính mỗi người, cũng là nơi dạy cách liên hệ với người khác và thế giới xung quanh. Thông thường, những "câu chuyện cội nguồn" trong gia đình sẽ ngăn cản bạn chữa lành, biến thành một khuôn mẫu lặp đi lặp lại để che đậy tổn thương bên trong.

Con người có hai hướng phản ứng trước câu chuyện cội nguồn: Thứ nhất là tiếp tục đóng vai trò mà bạn quen thuộc từ thời thơ ấu. Nếu chúng ta từng nhỏ bé và trầm lặng trong gia đình, có thể lớn lên bạn sẽ thấy khó khăn trong việc nói lên ý kiến. Hướng thứ hai là đi ngược lại với tính cách lúc còn bé. Ví dụ, nếu bạn từng đóng vai trò là người tâm giao, hỗ trợ cảm xúc cho cha mẹ, điều đó có thể khiến bạn sẽ không muốn chăm sóc tinh thần hay tâm sự thân mật với bạn đời.

Pharaon cho rằng ai cũng có tổn thương, khó khăn riêng. Việc lần về quá khứ không phải để bạn chỉ trích hay căm ghét bất kỳ ai, bởi trong khoảng thời gian chúng ta lớn lên, những người thân có thể phải chịu đựng nhiều mối bận tâm. Đến tận ngày nay, họ vẫn còn những vết thương chưa được phát hiện và giải quyết.

Khi đã nhận diện và gọi tên được vết thương, bạn cần hiểu về phương pháp "chữa lành tận gốc", gồm bốn bước: Xác định vết thương, tìm bằng chứng về nó, cảm nhận sự nuối tiếc và thực hiện những thay đổi lâu dài để không lặp lại những khuôn mẫu.

Tác giả viết: "Cuộc sống của bạn không tìm cách trừng phạt bạn. Nó chỉ muốn được chữa lành. Vết thương của bạn cũng không muốn làm hại bạn, chúng đang níu lấy bạn vì bạn xứng đáng được giải thoát. Hành trình tìm lại chính mình và làm chủ cuộc sống là một hành trình dài, một quá trình đang diễn ra. Nhưng khi nhận ra ảnh hưởng của vết thương cội nguồn và nỗ lực giảm bớt tác động của chúng lên hành vi hôm nay, bạn có thể bắt đầu chữa lành cần thiết".

Bên cạnh việc phân tích, Vienna Pharaon đưa ra nhiều câu chuyện thực tiễn của khách hàng mà cô từng trị liệu. Đó là cảm giác khao khát được ưu tiên trong câu chuyện của Isabel, từng bị cha mẹ bỏ bê, nên khi trưởng thành thường ép buộc người yêu phải dành hết thời gian cho mình. Hay cảm xúc không được thuộc về của Neil, chàng trai đồng tính không được gia đình chấp nhận nên tìm niềm vui trong những bữa tiệc thác loạn.

Tác giả Vienna Pharaon. Ảnh: Mark Groves

Tác phẩm nhận về đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trang BookPage viết: "Cuốn sách giống một người bạn tâm giao, đưa ra lời khuyên chân thành và thẳng thắn". Tạp chí Hollywood Reporter nhận xét: "Thay đổi hành vi giúp bạn tận hưởng lối sống tốt đẹp hơn. Mỗi chương có các bài tập để tự vấn, giúp tạo ra sự thay đổi trong các mối quan hệ với người khác cũng như với chính mình".

Vienna Pharaon nhận bằng thạc sĩ khoa học về trị liệu hôn nhân và gia đình của Đại học Northwestern, đào tạo chuyên sâu tại Viện Gia đình, Phòng khám Gia đình và trẻ em Bette D. Harris (Mỹ). Pharaon từng xuất hiện trong các bài phỏng vấn với The Economist, Vice, Motherly, dẫn các chương trình hội thảo trên Peloton, Netflix.

Quế Chi