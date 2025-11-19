Phá tường cứu bé gái ở Đà Lạt bị vùi lấp do sạt lở

Lâm ĐồngBé gái 8 tuổi ở hẻm 108 Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt bị khối đất đá từ taluy dương sạt xuống vùi lấp, được cảnh sát giải cứu sau hơn 30 phút, tối 19/11.

Khoảng 18h30, bé gái đi ra phía sau nhà gần khu vệ sinh thì đất đá phía sau đổ ập xuống. Lúc này trong nhà có bốn người khác đang ở phía trước nên kịp chạy thoát.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động hai xe chữa cháy, xe cứu thương và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát đục tường tiếp cận đưa bé gái khỏi đống đất đá. Ảnh: Lê Tiến

Do khối đất phía trên tiếp tục có nguy cơ đổ xuống, căn nhà có thể sập bất cứ lúc nào nên lực lượng cứu hộ tiếp cận từ hông nhà, dùng máy múc giảm áp lực, đục tường và bới từng lớp mỏng để tạo khoảng thở cho nạn nhân.

Sau hơn 30 phút, bé gái được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Bé có dấu hiệu gãy chân.

Giải cứu bé gái 8 tuổi mắc kẹt trong sạt lở ở Đà Lạt Cảnh sát giải cứu bé gái bị đất đá vùi lấp. Video: Lê Tiến - Đức Lâm

Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt cùng các lực lượng chức năng đang rà soát khu vực, yêu cầu di dời khẩn cấp các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở.

Lê Tiến - Trường Hà