Pha 'thế thân' đã cản trở cảnh sát Mỹ bắt nghi phạm ám sát Charlie Kirk

Sau khi Robinson nổ súng đoạt mạng Kirk, một người đàn ông 71 tuổi đã giúp tay súng bỏ trốn bằng cách giả vờ nhận tội.

Cảnh sát trưởng hạt Utah Michael Smith ngày 16/9 cho biết George Zinn, người ban đầu được xác định là nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, thừa nhận "đã la hét rằng mình là người nổ súng, để nghi phạm thực sự có thể bỏ trốn".

Khoảng 4 tiếng sau khi Tyler Robinson, 22 tuổi, nổ súng đoạt mạng Kirk ở Đại học Utah Valley, giám đốc FBI Kash Patel thông báo "bắt được nghi phạm" là ông Zinn, 71 tuổi. FBI sau đó đính chính Zinn chỉ là nghi can và được thả sau thẩm vấn vì không liên quan.

Theo tài liệu từ tòa, ông Zinn đã cố tình la hét: "Tôi đã bắn hắn. Giờ thì bắn tôi đi". Khi cảnh sát hỏi hung khí ở đâu, Zinn từ chối trả lời. Ông Zinn đang bị giam với cáo buộc cản trở công lý. Người đàn ông này còn bị cáo buộc tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.

Cảnh sát trưởng Smith cho biết chưa có bằng chứng cho thấy Zinn thông đồng với Robinson.

George Zinn bị khống chế sau khi tự nhận nổ súng sát hại Kirk. Ảnh: X/Blaze

Theo truyền thông Mỹ, Zinn rất nổi tiếng đối với các nhà tổ chức sự kiện công cộng ở thành phố Salt Lake City, khi thường xuyên xuất hiện với mục đích gây rối, chất vấn diễn giả.

Charlie Kirk, 31 tuổi, bị bắn chết khi phát biểu tại sự kiện ngoài trời ở Đại học Utah Valley, thành phố Orem thuộc bang Utah vào ngày 10/9. Kirk là một trong những nhà hoạt động bảo thủ và nhân vật truyền thông nổi tiếng nhất ở Mỹ.

Kirk đóng góp đáng kể vào thành công của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, giúp ông thu hút nhiều cử tri trẻ. Anh thường đưa ra những luận điểm bảo thủ, trong đó chỉ trích mạnh mẽ phong trào đòi quyền cho người chuyển giới.

Cuộc truy lùng Robinson kết thúc 33 giờ sau khi cha mẹ của nghi phạm thuyết phục con đầu thú. Công tố viên Utah cho biết Robinson có quan hệ tình cảm với bạn cùng phòng là người đang trong quá trình chuyển giới từ nam sang nữ.

Robinson đang đối mặt án tử hình với 7 tội danh, nghiêm trọng nhất là giết người với tình tiết tăng nặng.

Đức Trung (Theo KSL TV, BBC, AP)