Phá thai tại nhà, người phụ nữ 40 tuổi sốc mất máu nguy kịch

Lạng SơnPhát hiện mang thai trên 6 tuần, người phụ nữ tự sử dụng thuốc phá thai tại nhà mà không có chỉ định bác sĩ, kết quả sốc mất máu, suýt chết.

Ngày 25/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mạch nhanh, huyết áp tụt sâu, da niêm mạc nhợt nhạt và choáng váng. Chỉ vài giờ sau khi uống thuốc, người bệnh chảy máu âm đạo ồ ạt dẫn đến sốc mất máu. Bệnh nhân có tiền sử sản khoa phức tạp với ba lần sinh mổ, một lần hút thai và hai lần phá thai nội khoa.

Êkíp bác sĩ xác định người bệnh chửa tại vết mổ lấy thai cũ. Đây là dạng thai ngoài tử cung đặc biệt nguy hiểm, túi thai không làm tổ trong buồng tử cung mà phát triển ngay tại vị trí sẹo mổ đẻ. Ở những người từng nhiều lần sinh mổ, vùng sẹo thường rất mỏng, gai nhau dễ ăn sâu vào lớp cơ tử cung, thậm chí xuyên qua bàng quang.

Việc tự ý dùng thuốc phá thai kích thích tử cung co bóp mạnh, khiến túi thai bong ra. Tuy nhiên, tại vị trí sẹo mổ, cơ tử cung mất khả năng co hồi để cầm máu, gây băng huyết nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Các bác sĩ đã tiến hành hút buồng tử cung dưới hướng dẫn của siêu âm, lấy hết tổ chức nhau thai và kiểm soát tình trạng xuất huyết. Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Theo các chuyên gia sản khoa, thai bám tại vết mổ nếu chẩn đoán muộn hoặc xử trí sai lệch có thể dẫn đến vỡ tử cung, buộc phải cắt bỏ tử cung, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản hoặc gây tử vong. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ có tiền sử sinh mổ hoặc từng can thiệp buồng tử cung cần đi khám sớm ngay khi có thai để xác định chính xác vị trí làm tổ. Phương pháp phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi có chỉ định và sự giám sát của bác sĩ sau khi đã loại trừ các bất thường như thai ngoài tử cung. Khi xuất hiện dấu hiệu đau bụng dưới âm ỉ hoặc ra máu bất thường sau trễ kinh, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để xử trí kịp thời.

