Phá thai ngoài tử cung, người phụ nữ suýt mất mạng

Hà NộiNgười phụ nữ 40 tuổi chửa ngoài tử cung, hút thai ở một phòng khám tư nhân, gặp biến chứng khiến sự sống chỉ còn tính bằng phút.

Ngay sau thủ thuật hút thai, máu chảy ồ ạt không ngừng, thai phụ rơi vào sốc mất máu, chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương hôm 19/9. Êkíp gồm các bác sĩ sản phụ khoa và gây mê lập tức triển khai các biện pháp hồi sức cấp cứu. Dù các bác sĩ đã chèn nhiều cuộn gạc dài vào âm đạo để cầm máu tạm thời, dòng máu quá lớn vẫn liên tục đẩy gạc ra ngoài.

Kết quả siêu âm Doppler cho thấy ống cổ tử cung của bệnh nhân phồng to bất thường, kích thước khoảng 5-7 cm, với một dòng máu động mạch từ nhánh tử cung phải phun thẳng vào vùng tổn thương. Các bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp chửa ống cổ tử cung – một biến chứng hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm, lý giải tại sao bệnh nhân mất máu nhanh đến vậy.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh, người trực tiếp phẫu thuật, cho biết máu đã phun thành dòng ngay khi mở tử cung. Kíp mổ phải khẩn trương thắt động mạch tử cung phải, lấy máu cục và khâu cầm máu ở nhiều vị trí. Cùng lúc đó, đội ngũ gây mê hồi sức liên tục bù dịch và truyền máu để duy trì các chỉ số sinh tồn.

Sau nhiều giờ căng thẳng, các bác sĩ đã khống chế được dòng chảy, cứu sống bệnh nhân. "Chúng tôi không chỉ giữ được mạng sống mà còn bảo tồn thành công tử cung, giúp người bệnh tránh được nhiều biến chứng lâu dài và giữ được thiên chức làm mẹ", bác sĩ Hoa chia sẻ.

Các bác sĩ mổ cứu bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Buồng tử cung là nơi duy nhất thai có thể làm tổ an toàn. Khi thai lạc chỗ và bám vào ống cổ tử cung – vốn nhỏ hẹp và nằm sát hai nhánh động mạch tử cung lớn – bánh rau có thể xâm lấn mạch máu. Chỉ một thủ thuật sai lầm tại cơ sở không đủ chuyên môn có thể gây vỡ mạch, khiến sản phụ mất máu ồ ạt và tử vong trong tích tắc.

Mọi trường hợp thai ngoài tử cung đều là "quả bom nổ chậm". Dù thai ở ổ bụng, vết mổ cũ hay ống cổ tử cung, hậu quả có thể dẫn tới băng huyết, cắt bỏ tử cung, thậm chí cướp đi tính mạng nếu xử trí không đúng cách.

Lê Nga