Pha tạt đầu của xe đạp thử thách kỹ năng tài xế ôtô

Hưng YênLái xe buộc phải đánh lái lao qua làn đường ngược chiều để tránh một một người đạp xe tạt đầu, hôm 18/12 tại quốc lộ 39, Đông La.

Ông cụ đạp xe tạt đầu ôtô Video: Xuân Dụng

Tình huống giao thông: Lái xe đang chạy tốc độ khoảng 50 km/h trên quốc lộ bất ngờ một người đàn ông đạp xe tạt ngang đầu để chuyển hướng. Lái xe bắt buộc phải đánh lái đè qua vạch kẻ liền màu vàng lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để tránh một tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi chuyển hướng cần quan sát và chỉ chuyển hướng ở nơi được phép và đảm bảo an toàn. Hành vi tạt đầu, sang đường đột ngột như người đạp xe trong video thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ, người lái xe đạp không quan sát khiến tài xế ôtô giật mình, không kịp xử lý.

Trong khi đó với ôtô, khi đi trong phố, luôn quan sát rộng hai bên đường để phòng người đi xe đạp, xe máy chuyển hướng bất ngờ. Kể cả khi đường đường đi tốc độ tối đa 50 km/h, tài xế cũng nên lựa chọn tốc độ phù hợp nếu nhận thấy giao thông có thể xảy ra tình huống bất ngờ.

Nguyên Vũ