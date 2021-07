Phà riêng chở đề thi tốt nghiệp ra Cần Giờ

TP HCMMỗi sáng, Sở Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên những chuyến phà riêng vận chuyển đề thi và cán bộ coi thi, thanh tra 2 điểm thi ở huyện Cần Giờ trong kỳ thi đợt 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết rạng sáng ngày 7 và 8/7, đề thi sẽ được bàn giao từ Ban in sao đến các điểm thi dưới sự bảo vệ của công an. Bài thi được tập hợp và nhận vào cuối mỗi ngày.

Công tác in sao đề thi tốt nghiệp THPT đang hoàn thành. Tất cả thành viên in sao đề thi đã cách ly, được xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid-19.

Một chuyến phà ở Bình Khánh (huyện Cần Giờ) tháng 3/2020. Ảnh: Hữu Khoa.

TP HCM có 155 điểm thi rải khắp quận huyện và TP Thủ Đức, trong đó huyện Cần Giờ có 2 điểm thi là THPT Bình Khánh và An Nghĩa. Tổng thí sinh ở huyện này là 974; cán bộ, giáo viên coi thi, nhân viên phục vụ khoảng 200 người.

Riêng 34 học sinh lớp 12 trường THCS - THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An) sẽ đi đò về các điểm thi từ ngày 6/7. Trường Thạnh An đã sắp xếp chỗ ở tập trung cho các em tại trường trường Tiểu học Bình Phước (xã Bình Khánh) trong những ngày thi, hạn chế đi lại để tránh dịch.

TP HCM có hơn 89.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; hiện có hơn 1.200 thuộc nhóm F0-F2, ở nơi phong toả phải thi đợt 2. Ngày 3/7, hơn 85.000 thí sinh (chiếm hơn 95%) được xét nghiệm Covid-19 trước kỳ thi đợt 1.

Mạnh Tùng