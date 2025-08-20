Phà Rạch Miễu ngưng hoạt động

Sau 4 năm hoạt động nhằm giảm bớt kẹt xe cho khu vực, bến phà Rạch Miễu vượt sông Tiền, nối Đồng Tháp với Vĩnh Long, dừng hoạt động do có cầu thay thế.

Ông Lý Hoàng Vũ, Bến trưởng Bến phà tạm Rạch Miễu, cho biết từ hôm nay bến phà tạm chính thức ngưng hoạt động. Đơn vị quản lý bến phà đã thông báo rộng rãi để người dân nắm rõ, thuận tiện đi lại.

Bến phà tạm Rạch Miễu. Ảnh: Hoàng Nam

Theo ông Vũ, việc dừng phà do cầu Rạch Miễu 2 nằm cách bến phà 5 km, đi vào hoạt động hôm qua, đa số người dân chọn qua cầu để tiết kiệm thời gian lẫn chi phí. Sau khi ngưng khai thác, các phà tại bến tạm sẽ được đưa đến các bến khác như phà Tân Phú tiếp tục vận hành.

Bến phà tạm Rạch Miễu được đưa vào khai thác 4 năm trước, tại xã Song Thuận (Tiền Giang cũ, nay là Đồng Tháp) và Phú Túc (Bến Tre cũ, nay là VĨnh Long), cách cầu Rạch Miễu 1 khoảng 10 km về phía thượng lưu.

Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Bến tạm áp dụng thu phí các loại ô tô, xe tải tương tự phí tại trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu. Ôtô và xe tải từ 20.000-155.000 đồng/lượt tùy loại xe và tải trọng.

Cầu Rạch Miễu 2 thông xe hôm 19/8. Ảnh: Hoàng Nam

Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền, nối Đồng Tháp và Vĩnh Long, là cầu dây văng thứ 2 do kỹ sư Việt Nam thiết kế, xây dựng, hoàn thành sau hơn ba năm xây dựng. Với mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng, đây là dự án vốn lớn nhất trong các cầu miền Tây. Cầu dài 1,9 km, rộng 21,5 m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Hoàng Nam