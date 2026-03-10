Pha nước lã với axit axetic để sản xuất giấm ăn

Ninh BìnhVũ Văn Dũng chỉ đạo nhân viên pha chế giấm ăn từ nước lã và axit axetic công nghiệp, sắp đưa ra thị trường hàng chục nghìn sản phẩm.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam nghi can Dũng, 41 tuổi, trú tại xã Ý Yên, để điều tra về hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giam nghi can Vũ Văn Dũng. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh Quang Minh tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên do Dũng điều hành, nhà chức trách phát hiện sản xuất sản phẩm mang nhãn Giấm Hoàng Hải nhưng không đảm bảo chất lượng. Thành phần không đúng với thông tin ghi trên nhãn hàng hóa và bản tự công bố sản phẩm đã đăng ký.

Toàn bộ dây chuyền máy móc, công cụ sản xuất tại cơ sở và khoảng 12.000 chai giấm thành phẩm dung tích 450 ml mỗi chai đã bị thu giữ.

Cơ quan chức năng còn phát hiện khoảng 1,5 tấn nguyên liệu axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, cùng hơn 50.000 vỏ chai, thùng carton và tem nhãn phục vụ việc sản xuất, đóng gói sản phẩm.

Nhà chức trách cáo buộc, cơ sở này đã sử dụng nước lã pha với axit axetic công nghiệp mua trôi nổi trên thị trường để tạo thành sản phẩm giấm ăn, đóng chai đưa ra thị trường tiêu thụ.

Một chai dấm thành phẩm chưa kịp bán ra thị trường. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đánh giá nếu không bị phát hiện kịp thời, với lượng nguyên liệu và bao bì đã chuẩn bị, cơ sở có thể sản xuất khoảng một triệu lít giấm giả. Loại sản phẩm này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời gây cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lê Hoàng