Pha Lê đầu tư bất động sản làm 'của để dành' cho con

Nữ ca sĩ quan tâm đến các dự án bất động sản tích hợp "tất cả trong một", điển hình như NovaWorld Phan Thiet.

Được biết đến là một nữ ca sĩ đa năng của làng giải trí Việt, Pha Lê cho biết từ hai năm gần đây, cô chuyển hướng đầu tư tài chính và bất động sản để có thêm nhiều thời gian bên con. Dịp lễ 2/9 vừa qua, ca sĩ Pha Lê cùng con gái - bé Ốc đã có chuyến trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi tại đô thị du lịch NovaWorld Phan Thiet. Trong chuyến đi này, cô đã có những chia sẻ về dự định đầu tư trong thời gian sắp tới.

Pha Lê và con gái trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm dự án NovaWorld Phan Thiet. Ảnh: Novaland

Chia sẻ về lý do lại quyết định lấn sân đầu tư bất động sản, chị cho biết chọn các công việc không bó buộc thời gian như đầu tư tài chính, bất động sản để có nhiều thời gian bên con hơn.

"Hai năm qua, mình đã đầu tư một vài sản phẩm của Novaland và mang lại lợi nhuận tốt", chị nói.

Trong lần trở lại Phan Thiết này, Pha Lê đưa con gái đi nghỉ dưỡng ở NovaWorld Phan Thiet. Ngoài ra, lần này cô ghé đến đây cũng còn một dự định khác, đó là trải nghiệm thực tế và đưa ra lựa chọn đầu tư tại dự án.

Pha Lê cùng con gái trải nghiệm các hoạt động vui chơi sôi động. Ảnh: Novaland

Chia sẻ những ấn tượng về NovaWorld Phan Thiet, nữ ca sĩ cho biết khi đặt chân đến, cô đã rất bất ngờ vì quy mô rộng lớn và sầm uất. NovaWorld Phan Thiet là một đại đô thị "all in one" (tất cả trong một), phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng. Từ hệ thống khu vui chơi, giải trí hàng đầu, tới nơi cư trú, trường học, bệnh viện, khu tổ hợp thể thao, nhà hàng và đặc biệt có cả cụm sân golf PGA 36 hố... Pha Lê nhận xét, đây là một quần thể tiện ích đa kết nối, phục vụ trọn vẹn 100% nhu cầu sống và kết nối của con người.

"Nơi đây quá rộng lớn, vì thế dù có đông người đi chăng nữa du khách vẫn có cơ hội để được chơi, vẫn có không gian để được hít thở. Tại đây, hai mẹ con được vui chơi và tận hưởng nhiều tiện ích mà trước đây mình chỉ đi nước ngoài mới có được", ca sĩ gốc Hải Phòng nói.

Nhiều hoạt động vui chơi sôi nổi được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet dịp 2/9 vừa qua. Ảnh: Novaland

Sau khi trải nghiệm dự án, Pha Lê cho hay, với tư cách vừa là một người mẹ, vừa là một nhà đầu tư, cô cảm thấy dự án "đáng để xuống tiền". Cô cũng dự tính sẽ đầu tư, coi đây như một món "của hồi môn" dành tặng con gái.

"Trong thời gian chờ con gái lớn, mình hoàn toàn có thể phát triển dịch vụ kinh doanh ngay tại đây", Pha Lê bày tỏ.

Hệ thống tiện ích vui chơi, giải trí tại NovaWorld Phan Thiet . Ảnh: Novaland

Giá trị tiềm năng của dự án cũng là một trong những yếu tố khiến Pha Lê đặc biệt quan tâm. NovaWorld Phan Thiet là đại đô thị quy mô 1.000 ha, tọa lạc vị trí tựa núi hướng biển, đặc biệt lại còn có công viên cạnh biển. Cô cho rằng những yếu tố trên hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Pha Lê đánh giá cao ý nghĩa phát triển bền vững mà NovaWorld Phan Thiet tạo ra cho tỉnh Bình Thuận. Nơi đây hội tụ từ cảnh sắc thiên nhiên đến hệ thống tiện ích, các hoạt động văn hóa, lễ hội đa sắc màu không thua kém bất cứ thành phố du lịch nào trên thế giới.

"Mình cho rằng NovaWorld Phan Thiet sẽ góp phần dịch chuyển nền kinh tế địa phương khi thu hút cư dân và một lượng du khách khổng lồ về đây trong thời gian tới, từ đó góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân. Pha Lê nghĩ, đó thực sự là một điều đáng mừng và đáng tự hào mà Novaland làm được", cô chia sẻ.

Thu Hương