Phá kỷ lục Guinness với dãy bánh táo dài 3 km

CroatiaNgười dân làng Jaskovo ăn mừng sau khi giành kỷ lục Guinness thế giới với dãy bánh táo nướng gần 9.000 chiếc dài hơn 3 km.

"Sau quá trình kiểm đếm nghiêm ngặt, tôi xin thông báo dãy bánh táo nướng có 8.940 chiếc, lập kỷ lục thế giới Guinness mới", Paulina Sapinska, giám khảo của tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, phát biểu ngày 6/9.

Chiếc bánh táo nướng dài nhất thế giới tại làng Jaskovo làm từ hai tấn bột mì và ba tấn táo, dài 3.136 m.

"Bánh táo nướng là biểu tượng gắn liền với truyền thống địa phương", thị trưởng khu vực Martina Furdek Hajdin cho hay, nhấn mạnh những sự kiện tương tự đang góp phần thúc đẩy khu vực nông thôn phát triển.

Tình nguyện viên và người dân địa phương, cùng nhân viên tổ chức kỷ lục thế giới Guinness, bên chiếc bánh dài gần 3 km ở làng Jaskovo hôm 6/9. Ảnh: AFP

Trong lễ hội bánh táo truyền thống của Jaskovo, những chiếc bánh làm theo công thức đặc trưng của vùng, được người dân địa phương và các tình nguyện viên xếp thành hàng dài.

"Họ rất chăm chỉ", Monika Ivis, một trong số hàng nghìn du khách tham dự sự kiện, chia sẻ. "Hương vị bánh rất tuyệt vời".

Những chiếc bánh lập kỷ lục sẽ được quyên góp cho các tổ chức, cơ quan và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Jaskovo, cách thủ đô Zagreb 66 km về phía tây nam, 10 năm trước từng phá kỷ lục thế giới Guinness với dãy bánh táo nướng dài 1.479 m. Thị trấn Sisak của Croatia năm 2019 soán ngôi của Jaskovo với dãy bánh táo nướng dài 1.762 m gồm 6.000 chiếc bánh.

Hồng Hạnh (Theo AFP)