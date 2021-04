Phá kho hàng giả lớn nhất Ninh Bình

Kho hàng đồ gia dụng giả nhãn hiệu nước ngoài được bán livestreams trên mạng xã hội vừa bị lực lượng quản lý thị trường Ninh Bình triệt phá.

Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngày 31/3, cơ quan này cùng cơ lực lượng công an tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra đột xuất kho hàng rộng gần 1.000 m2 tại huyện Gia Viễn. Thời điểm kiểm tra, kho hàng do ông Trần Văn Bản làm chủ chứa lượng lớn sản phẩm đồ gia dụng, dân dụng, thực phẩm chức năng... có dấu hiệu giả nhãn hiệu, nhập lậu và vi phạm về nhãn mác hàng hoá, an toàn thực phẩm.

Điều tra của quản lý thị trường Ninh Bình cho thấy, phương thức chủ yếu được cơ sở này sử dụng để kinh doanh là livestreams bán hàng qua mạng xã hội, chủ yếu là Facebook. Mỗi video livestream của cơ sở này thu hút khoảng 5.000 view, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 đơn hàng được gửi đi thông qua các dịch vụ vận chuyển.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình kiểm tra, kiểm đếm hàng vi phạm tại kho hàng giả, hàng nhập lậu ở huyện Gia Viễn. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường.

Ông Trần Duy Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Ninh Bình cho hay, cơ sở kinh doanh này hoạt động đã lâu trên địa bàn tỉnh, phương thức hoạt động tinh vi với nhiều chiêu trò nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Quá trình trinh sát, điều tra lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để thu thập đủ chứng cứ chứng minh vi phạm của cơ sở kinh doanh này.

Cũng theo ông Tuấn, đây là chuyên án khám kho hàng sử dụng nền tảng số để bán hàng trên mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình.

Hiện lực lượng quản lý thị trường Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng phân loại, kiểm đếm, niêm phong hàng hoá và xác minh làm rõ các vi phạm của cơ sở, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây lực lượng quản lý thị trường các địa phương liên tục triệt phá nhiều kho hàng giả, hàng nhập lậu lớn tại một số tỉnh thành. Những hoạt động này nằm trong kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2025 được Tổng cục Quản lý thị trường ban hành vào trung tuần tháng 3.

Anh Minh