Phà hydro lỏng đầu tiên trên thế giới đi vào hoạt động

Công ty Norled hôm 31/3 thông báo, Cơ quan Hàng hải Na Uy cấp phép hoạt động cho MF Hydra, phà chạy bằng hydro lỏng đầu tiên trên thế giới.

Phà MF Hydra khởi hành. Ảnh: Norled

Công ty Na Uy Norled đã thử nghiệm hệ thống trên phà MF Hydra từ đầu năm. "Sau nhiều công đoạn phát triển và thử nghiệm, giờ đây chúng tôi rất mong được chào đón hành khách trên hành trình không phát thải giữa Hjelmeland và Nesvik", Erlend Hovland, giám đốc công nghệ của công ty Na Uy Norled, cho biết.

MF Hydra sẽ hoạt động tại Na Uy, trên tuyến đường tam giác giữa Hjelmeland, Skipavik và Nesvik. Chiếc phà dài 82,4 m, xuất xưởng vào năm 2021, có thể chở tới 300 hành khách và 80 phương tiện. Nó có thể di chuyển với tốc độ 16,7 km/h nhờ hai khối pin nhiên liệu 200 kW, hai máy phát điện 440 kW và hai động cơ đẩy Shottel.

Phà có một bể chứa hydro 80 m3, giúp nó giảm tới 95% lượng khí thải carbon hàng năm. Norled làm việc với một số đối tác nước ngoài để đạt được cột mốc quan trọng này. Các hệ thống hydro trên tàu do công ty Linde Engineering của Đức cung cấp. Trong khi đó, công ty Ballard của Đan Mạch sáng chế pin nhiên liệu sử dụng hydro để tạo ra năng lượng. Quá trình trang bị và hoàn thiện con tàu do các công ty Na Uy SEAM và Westcon phụ trách. Việc tự động hóa cho hệ thống hydro cũng do SEAM đảm nhận.

"Việc chúng ta, các doanh nghiệp và chính quyền, cùng làm việc để thúc đẩy phát triển công nghệ mới sẽ mang lại cho Na Uy lợi thế cạnh tranh và có thể tạo nền tảng cho những công việc mới, đồng thời khiến việc lao động trong ngành hàng hải trở nên thú vị hơn", Knut Arild Hareide, tổng giám đốc bộ phận Vận tải và Hàng hải thuộc Cơ quan Hàng hải Na Uy, cho biết.

Hiện nay, chỉ có Norled và ngành công nghiệp vũ trụ đang sử dụng hydro lỏng làm nhiên liệu. Do đó, việc MF Hydra đi vào hoạt động là một bước tiến công nghệ quan trọng cho lĩnh vực hàng hải, theo Norled.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)