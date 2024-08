Phà gây tai nạn trên sông Vàm Nao vi phạm do chở ôtô

An GiangPhà khách đâm va với tàu chở dầu trên sông Vàm Nao vi phạm do chở ôtô khi chưa được phép, hoạt động không có máy trưởng, theo Phòng CSGT tỉnh.

Thông tin được Phòng CSGT báo cáo Công an An Giang và Ban An toàn giao thông tỉnh sau tai nạn giữa phà chở khách với tàu chở dầu vào chiều qua.

Sau sự cố phà được kéo vào bờ để sửa chữa, trưa 7/8. Ảnh: Ngọc Tài

Theo đơn vị CSGT, sau sự cố qua kiểm tra, thuyền trưởng tàu biển và phà đều không ghi nhận nồng độ cồn. Bến phà có giấy phép, thời hạn hoạt động đến cuối năm 2024, chứng nhận an toàn, song không được phép chở ôtô. Lúc tai nạn xảy ra, trên phà chỉ có thuyền trưởng mà không có máy trưởng là chưa đúng quy định.

Lúc tai nạn, phà chở ôtô trọng tải gần 5 tấn. Ảnh: Minh Bằng

Trước đó, lúc 14h ngày 6/8, trên sông Vàm Nao (chạy qua huyện Phú Tân, Chợ Mới của An Giang) đã xảy ra tai nạn giữa phà chở khách và tàu quốc tịch Thái Lan, dài gần 87 m, rộng 14 m, trọng tải hơn 4.500 tấn, chở dầu từ An Giang đi Cần Thơ. Lúc này trên phà có 10 người, ôtô tải, 6 xe máy và một xe ba gác.

Va chạm tàu hàng với phà chở khách Khoảnh khắc tàu hàng đâm vào phà. Video: Ngọc Tài - Đỗ Nam

Cú đâm trực diện, sau đó mũi tàu đẩy phà đi gần 100 m, khiến phà nghiêng sang một bên, lan can hư hỏng, ba khách, một số xe máy và ôtô tải chở gas trên phà rơi xuống sông. Ba nạn nhân sau đó được cứu, trong đó 2 người bị thương ở chân, xây xát ngoài da.

Theo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải An Giang, nguyên nhân ban đầu là người điều khiển phà thiếu quan sát dẫn tới va chạm với tàu hàng.

Đoạn sông xảy ra sự cố. Đồ họa: Đăng Hiếu

Sông Vàm Nao dài 6,5 km, rộng bình quân 700 m, sâu trên 17 m. Đây được xem là tuyến sông ngắn nhất nước, nhưng có vai trò đường thủy quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long khi nối sông Tiền và sông Hậu.

Ngọc Tài