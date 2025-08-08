Phá đường dây mua bán 'cỏ Mỹ' lớn nhất Đà Nẵng, thu hơn 100 kg

Đà NẵngCông an lần theo đường dây mua bán trái phép ma túy đã bắt 5 người, thu giữ hơn 100kg "cỏ Mỹ" đã tẩm ma túy.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Đà Nẵng) cho biết đã bắt 5 người trong đường dây mua bán ma túy dạng "cỏ Mỹ" lớn nhất từ trước đến nay.

Trưa 6/8, trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Thanh Khê, cảnh sát bắt quả tang Phan Thái Phiên, 51 tuổi, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, nhà chức trách thu giữ khoảng 10 kg "cỏ Mỹ" được vận chuyển trên xe máy, cùng 10,5 triệu đồng tiền mặt.

Khám nơi ở, công an thu thêm 2 kg ma túy và cân điện tử và một số vật chứng liên quan. Công an cũng nhanh chóng làm rõ Phiên có 5 tiền án về trộm cắp, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự và một tiền sự về sử dụng ma túy.

Số lượng "cỏ Mỹ" bị thu giữ trong vụ án, lớn nhất từ trước đến nay ở TP Đà Nẵng. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng đấu tranh, công an sau đó bắt quả tang Nguyễn Thị Thúy, 34 tuổi, cũng đang đi giao ma túy trên đường Trần Cao Vân, thu một kg "cỏ Mỹ". Khám hai chỗ ở của Thúy, công an thu thêm 4 gói ma túy.

Từ lời khai của Phiên và Thúy, công an bắt Trần Thị Thanh Tuyền, 36 tuổi, và Ngô Văn Hoàng Phúc, 40 tuổi, cùng quê TP Huế, thu 300 g ma túy. Khám hai căn nhà Tuyền thuê, cảnh sát phát hiện 70 kg "cỏ Mỹ" đã tẩm ma túy, 200 g chất bột nghi ma túy, 60 kg thảo mộc khô chưa tẩm, 3 can dung dịch trắng và nhiều dụng cụ chế biến.

Theo điều tra ban đầu, Tuyền mua chất bột ma túy từ Lê Thanh Ka Ka, 26 tuổi, trú phường Cẩm Lệ. Ka Ka bán hơn 20 kg "cỏ Mỹ" cho Tuyền, sau đó Tuyền lôi kéo Phúc phun tẩm ma túy vào thảo mộc khô, cân, đóng gói và phân phối cho các đầu mối theo yêu cầu của Tuyền. Trong số này có Phiên và Thúy.

Công an thu tổng cộng hơn 100 kg "cỏ Mỹ" đã tẩm ma túy, 60 kg thảo mộc khô và nhiều tang vật khác.

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Ngọc Trường