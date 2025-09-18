MỹChris Melling phá dọn trong ván đấu với Mika Immonen tại World Pool Series 2017, với ba cú đánh kinh điển: cộng bi kiểu carom, masse và 4 băng.

Sau cú phá bi, Melling đưa được bi số 3 xuống lỗ, tại giải đấu ở New York. Vì thế, mục tiêu của anh là đánh các bi số 1, 2, 4, 5, 6, 7 không cần theo thứ tự, và kết thúc với bi 8 màu đen. Ngoại trừ bi 1, các bi còn lại đều ở vị trí khá thuận lợi, gần các cửa lỗ. Tuy nhiên, bi cái không ở vị trí thuận lợi để anh đánh bi đầu tiên, bi 4.

Pha dọn bàn hay nhất lịch sử billiards Màn phá bi, dọn bàn đỉnh cao của Chris Melling năm 2017.

Sau một hồi cân đo góc, Melling quyết định đánh bi số 4, mượn má bi 13 để lăn về gần cửa lỗ. Sau đó bi cái sẽ đập băng dài, trúng bi 13 và đập vào bi 4, đưa nó rơi xuống lỗ. Mọi thứ diễn ra đúng với tính toán của cơ thủ khi đó 38 tuổi. Tuy nhiên, vấn đề là bi cái cuối cùng bị khuất sau bi 13, và không có đường thẳng để đánh bất cứ bi mục tiêu nào.

Sau khi tính đường a băng để đánh bi số 7 không thành, Melling quay lại bi cái, đưa cơ lên theo phương gần như thẳng đứng, báo hiệu một cú đánh dựng cơ (masse), để đưa bi cái theo quỹ đạo hình quả chuối. Đây là kỹ thuật chủ yếu xuất hiện trong billiards biểu diễn, vì độ khó của nó.

Tuy nhiên, Melling thực hiện thành công cú masse ngay trong thực chiến, đưa bi cái theo quỹ đạo quả chuối, đập trúng bi 2 và khiến nó rơi xuống lỗ. "Ồ nhìn kìa. Hãy dành cho anh chàng này một tràng pháo tay nào", bình luận viên thốt lên. "Melling vừa thực hiện hai cú đánh kinh điển liên tiếp. Thực sự điên rồ".

Ba bi tiếp theo được Melling đưa xuống lỗ khá đơn giản, với bi 5, 6 và 7. Vấn đề nằm ở bi 1, khi nó bị bi 8 cản đường vào lỗ góc. Dù vậy, anh vẫn gọi lỗ góc đó, rồi thực hiện cú đánh 4 băng, để đưa bi số 1 xuống lỗ. "Ồ, cú đánh tuyệt vời. Ôi lạy Chúa. Ôi lạy Chúa", bình luận viên hô vang. "Đây có lẽ là cú đánh đẹp nhất tôi từng thấy trong đời".

Trước khi bi 1 rơi xuống lỗ, nó đi xuyên qua nhiều bi khác vẫn còn trên bàn. Để thực hiện được cú đánh này, Melling phải nắm rõ quy tắc về nút số trong bàn billiard có lỗ.

Cơ thủ Anh sau đó kết thúc ván đấu nhanh chóng, khi đưa bi 8 xuống lỗ, để vượt lên dẫn 2-1 trong trận đấu đánh đến 9 điểm. Đối thủ Mika Immonen sau đó phải đến và đập tay tán dương Melling, dù trận đấu vẫn đang diễn ra.

Melling trong ngày thi thứ hai của pool Ngoại hạng 2023 tại Leicester, Anh. Ảnh: Matchroom

Melling thắng chung cuộc 9-3 để vào vòng 1/8, còn Immonen bị loại mà không có tiền thưởng. Sau trận, Melling nói rằng khó nhất với anh chính là cú đánh 4 băng ở bi 1. "Nếu cho tôi đánh 40 lần, có lẽ chỉ một lần tôi thành công", anh nói.

Sau 8 năm, video về pha dọn bàn của Melling đã vượt mốc 25 triệu lượt xem hôm 17/9. Chuyên trang Geni Pool gọi đây là pha dọn bàn hay nhất lịch sử billiards.

Melling sinh năm 1979 tại thành phố Bradford, Vương quốc Anh. Anh hai lần vô địch pool 8 bi thế giới, và cũng thường xuyên thi đấu ở thể loại snooker, billiards Anh hay pool 9 bi.

Xuân Bình