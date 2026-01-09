Phá dỡ tượng cánh tay khổng lồ trên biển Hải Tiến

Thanh Hóa5 bức tượng cánh tay trên bờ biển ở khu du lịch Hải Tiến bị sóng đánh xô nghiêng gây mất mỹ quan, không an toàn nên được chính quyền tháo dỡ.

Ngày 9/1, ông Nguyễn Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, cho biết các đơn vị liên quan vừa hoàn tất việc phá dỡ, di dời các bức tượng hình cánh tay trên bờ biển thuộc địa bàn xã này và xã Hoằng Tiến.

5 bức tượng cánh tay trên bờ biển Hải Tiến đã được dẹp bỏ. Ảnh: Lê Hoàng

Sau khi di chuyển hạng mục chính là phần cánh tay bằng bêtông nổi trên mặt đất, các nhà thầu tiếp tục phá dỡ, di dời phần chân đế và móng nhằm trả lại không gian thông thoáng, an toàn cho bãi biển Hải Tiến.

Theo UBND xã Hoằng Thanh, nguyên nhân di dời công trình là do cơn bão Kajiki hồi tháng 8/2025 khiến các bức tượng cánh tay bị xô lệch, hư hỏng. Triều cường sau đó tiếp tục đánh bật đế khiến nhiều thanh sắt gia cố phía dưới trồi lên nền cát, tạo ra bẫy hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân, du khách đến gần khi tắm biển hoặc leo lên chụp ảnh.

Một trong 5 bức tượng cánh tay ở Hải Tiến bị xô nghiêng sau bão Kajiki đổ bộ hồi tháng 8/2025. Ảnh: Lê Hoàng

Tượng 5 cánh tay khổng lồ là một hạng mục trong dự án sửa chữa, chỉnh trang tuyến đường ven biển khu du lịch Hải Tiến với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng của UBND huyện Hoằng Hóa cũ vào tháng 3/2023.

Sau khi hoàn thành, nhiều người dân và du khách cho rằng công trình thô kệch, phá vỡ cảnh quan tự nhiên và chắn mất không gian bờ biển vốn đã bị thu hẹp do thủy triều xâm thực. Khối bêtông còn có thể gây nguy hiểm cho du khách tắm biển.

Tượng cánh tay lúc mới hoàn thiện năm 2023. Ảnh:Lê Hoàng

Lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa khi đó lý giải đây là hạng mục chòi canh nhằm quan sát du khách tắm biển, khi bất trắc thì kịp thời hỗ trợ. Công trình cũng tạo cảnh quan mới lạ để du khách chụp ảnh check-in. Mỗi tượng trị giá 60 triệu đồng, kinh phí từ ngân sách.

Tượng cánh tay ở biển Hải Tiến bị sóng xô lật nghiêng Tượng cánh tay ở Hải Tiến hư hỏng, xô lệch sau bão Kajiki. Video: Lê Hoàng

Hải Tiến cách TP Thanh Hóa cũ gần 20 km. Cùng với Sầm Sơn và Hải Hòa, Hải Tiến là một trong các bãi tắm đẹp ở Thanh Hóa được du khách ưa thích những năm gần đây. Bờ biển Hải Tiến kéo dài khoảng 12 km với những bãi cát trải dài, nhiều vị trí còn hoang sơ. Khu du lịch Hải Tiến hiện có gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 6.500 phòng nghỉ, mỗi năm đón gần 1,5 triệu lượt khách.

Lê Hoàng