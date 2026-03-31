Phá dỡ Khách sạn Điện lực bên Hồ Gươm

Hà Nội bắt đầu phá dỡ Khách sạn Điện lực và các công trình ngành điện tại phố Lý Thái Tổ để giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng quảng trường, công viên phía đông Hồ Gươm.

Sáng 31/3, lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ các hạng mục của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Khách sạn Điện lực tại số 30 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm. Công trường huy động 3 máy thi công cùng hàng chục công nhân làm việc liên tục; khu vực được quây rào, che lưới và phun nước giảm bụi, hạn chế tiếng ồn.

Phá dỡ khách sạn Điện lực và các hạng mục thuộc dự án giải phóng mặt bằng xây dựng quảng trường phía Đông Hồ Gươm, sáng 31/3. Video: Võ Hải

Đại diện đơn vị thi công cho biết đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để xử lý những hạng mục cuối cùng, sớm bàn giao mặt bằng. Còn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm cho hay sau khi hoàn thành tháo dỡ các công trình liên quan, từ ngày 31/3, các lực lượng bắt đầu phá dỡ Khách sạn Điện lực và các hạng mục thuộc ngành điện trong diện giải phóng mặt bằng. Với khách sạn 9 tầng thuộc sở hữu tư nhân, việc bàn giao mặt bằng dự kiến sớm hoàn tất để tiếp tục phá dỡ.

Ông Đặng Hoàng Hiếu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm, cho biết đơn vị thi công chia ca để đẩy nhanh tiến độ; đến nay 17 tổ chức và 42/43 hộ đã bàn giao mặt bằng. Việc giải phóng toàn bộ khu vực quảng trường phía đông Hồ Gươm dự kiến hoàn thành trong tháng 4.

Đơn vị thi công tổ chức phá dỡ các công trình để xây dựng quảng trường phía Đông Hồ Gươm. Ảnh: Võ Hải

Dự án quảng trường, công viên phía đông Hồ Gươm có diện tích khoảng 2,14 ha, phía tây giáp Hồ Gươm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn, phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu.

Dự án được nghiên cứu theo 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai khu TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển đô thị gắn liền giao thông công cộng) phía đông Hồ Gươm. Giai đoạn sau nghiên cứu không gian ngầm khoảng 3 tầng, kết nối ga C9 tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, đồng thời bảo đảm giải pháp kỹ thuật đối với các công trình cần bảo tồn.

Song song với đó, Hà Nội đang lập thiết kế đô thị riêng khu vực bắc Hồ Gươm, nam phố cổ với hạt nhân là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; trong đó tòa nhà "Hàm cá mập" đã được phá bỏ nhằm mở rộng không gian công cộng.

Khách sạn Điện lực phía đường Lý Thái Tổ được quây rào, phủ bạt, phục vụ việc phá dỡ từ phía trong. Ảnh: Võ Hải

