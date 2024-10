Phà điện chở khách được điều khiển từ xa 600 km

Châu ÂuPhà điện MF Estelle với sức chở tối đa 25 hành khách hoàn thành thử nghiệm chạy tự động chỉ sau một lần bấm nút từ xa.

Phà điện MF Estelle chạy từ Kungsholmen đến Sodermalm, Thụy Điển, với sự giám sát của một trung tâm điều khiển từ xa ở Trondheim, Na Uy. Ảnh: Zeabuz

Tháng 6/2023, phà điện MF Estelle đã bắt đầu hoạt động thương mại tại Stockholm, vận chuyển tối đa 25 hành khách giữa các đảo trong khu vực. Nhờ công nghệ từ Zeabuz, startup do nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy ở Trondheim thành lập, phà có khả năng chạy tự động. Nhưng đến nay, luôn có người giám sát trên phà để đảm bảo an toàn cho hành khách và can thiệp nếu cần.

Giờ đây, một thử nghiệm mới được tiến hành để điều khiển MF Estelle từ xa với khoảng cách lên tới 600 km, New Atlas hôm 8/10 đưa tin. Phương tiện này do công ty Na Uy Brodrene Aa chế tạo cho công ty vận tải Torghatten AS. MF Estelle dài 12 m, trang bị 4 động cơ và bộ pin 188 kWh. Phà có khả năng hoạt động liên tục 15 giờ mỗi ngày với tốc độ khai thác 11 km/h.

Thử nghiệm mới là bước tiến lớn hướng tới viễn cảnh mà thuyền trưởng chỉ cần ngồi ở trung tâm điều khiển từ xa trên đất liền thay vì trên phà, theo kỹ sư tự động hóa Carl Petersson của Zeabuz.

Trung tâm điều khiển từ xa tại thành phố Trondheim, Na Uy, có bản sao hệ thống cầu phà và giao diện điều khiển, cùng với các màn hình bổ sung hiển thị dữ liệu camera trực tiếp để có tầm nhìn 360 độ xung quanh phà. Sau khi được khởi động từ khoảng cách 600 km, MF Estelle di chuyển từ đảo Kungsholmen đến quận Sodermalm của Stockholm, Thụy Điển. Trong suốt hành trình này, phà vẫn được giám sát từ xa.

Ngoài nhóm điều khiển từ xa ở Na Uy, những người vận hành cũng có mặt trong cabin để can thiệp nếu cần. Tuy nhiên, chuyến đi đã diễn ra suôn sẻ. Các hành khách nhận xét rằng chuyến đi rất ấn tượng và êm ái.

"Chúng tôi muốn kiểm tra xem liệu phà có thể đi qua Riddarfjarden đến Soder Malarstrand hoàn toàn tự động chỉ sau một lần bấm nút cách đó 600 km hay không. Đây là thử nghiệm đầu tiên thuộc loại này và cho thấy điều đó là khả thi", nhà nghiên cứu cấp cao Hakan Burden từ RISE, một đối tác của dự án, cho biết.

Theo Zeabuz, thử nghiệm đánh dấu một cột mốc quan trọng hướng tới việc vận hành từ xa, rất thiết yếu để tăng quy mô và vận hành đội phà tự động, giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của việc tự động hóa hàng hải.

Thu Thảo (Theo New Atlas)