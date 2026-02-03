Phà điện cánh ngầm hoàn thành chuyến đi biển dài nhất thế giới

Phà điện P-12 của công ty Candela chạy 296 km từ Gothenburg (Thụy Điển) đến Oslo (Na Uy), chứng minh phương tiện không bị giới hạn ở tuyến đường ngắn.

Candela ngày 2/2 thông báo, phà điện cánh ngầm P-12 của hãng thực hiện thành công hành trình dài 296 km từ bờ biển phía tây Thụy Điển đến thủ đô Na Uy trong ba ngày, với các điểm dừng theo kế hoạch để sạc pin và trình diễn. Công ty cho biết, đây là chuyến đi bằng phà điện chở khách dài nhất từng ghi nhận trên thế giới, cho thấy phương tiện này không bị giới hạn ở những tuyến đường ngắn, cố định hay đòi hỏi hạ tầng sạc chuyên dụng.

Phà điện P-12 có thiết kế cánh ngầm giúp nâng phần thân lên khỏi mặt nước. Ảnh: Candela

P-12 là phà điện cánh ngầm sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới, phần thân có thể nâng lên khỏi mặt nước nhờ cánh ngầm do máy tính điều khiển. Khi "bay", lực cản giảm mạnh giúp phà vừa di chuyển nhanh, vừa tiêu thụ năng lượng ít hơn 80% so với tàu thuyền truyền thống.

Hệ thống có tốc độ vận hành 46 km/h và từng vượt mốc 55 km/h trong thử nghiệm, trở thành phà điện chở khách nhanh nhất đang hoạt động. Với một lần sạc, nó có thể di chuyển khoảng 74 km. Phương tiện này đã được đưa vào sử dụng trong hệ thống giao thông công cộng của Stockholm, hoạt động cùng các loại phà khác. Tuy nhiên, hành trình đến Oslo đã cho thấy ưu điểm linh hoạt của nó.

Không giống phà điện truyền thống, thường có thùng pin lớn được thay tại các bến cố định, P-12 có thể sạc bằng bộ sạc nhanh DC tiêu chuẩn. Trong suốt hành trình kỷ lục, phà sử dụng mạng lưới sạc nhanh DC sẵn có của Thụy Điển, gồm các trạm sạc Aqua SuperPower. Ở nơi không có trạm sạc cố định, thủy thủ đoàn dùng bộ sạc DC di động 360 kW, kết nối với hệ thống pin di động được kéo bởi xe bán tải điện Ford F-150 Lightning.

"Hạ tầng sạc là chi phí ẩn trong quá trình điện khí hóa tàu thuyền truyền thống", Gabriele De Mattia, kỹ sư dự án tại Candela, cho biết. "Trong nhiều trường hợp, việc xây trạm sạc công suất MW có thể tốn kém ngang giá trị con tàu. Bước đột phá của P-12 là khả năng sạc nhanh và linh hoạt về địa điểm hoạt động".

Tại Oslo, phà điện truyền thống nhanh nhất của thành phố hoạt động trên tuyến đường cố định dài khoảng 19 km và cần đổi những thùng pin dung lượng nhiều MWh. Riêng hệ thống đó đã tiêu tốn hàng trăm triệu krone Na Uy, gặp nhiều vấn đề về chậm trễ và đội chi phí, khiến việc mở rộng sang những tuyến mới bị hạn chế. Trong khi đó, theo Candela, tổng chi phí điện cho hành trình kỷ lục của P-12 chỉ là hơn 200 euro (2.300 krone Na Uy).

