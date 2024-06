Mẫu tàu điện của công ty Vessev có tốc độ tối đa 55 km/h và lướt cực êm trong điều kiện thời tiết xấu và biển động nhờ trang bị cánh ngầm.

Phà điện cánh ngầm đầu tiên trên thế giới Mẫu phà điện VS-9 của Vessev chạy trên mặt biển. Video: Vessev

Vessev, một công ty khởi nghiệp vận chuyển đường thủy, giới thiệu mẫu phà điện sức chứa 10 hành khách trang bị công nghệ cánh ngầm mang tên VS-9. Họ mô tả VS-9 là tàu điện thương mại dễ tiếp cận nhất từng được chế tạo, đồng thời rất hiệu quả và thân thiện với môi trường, theo New Atlas. VS-9 dài 8,95 m và nặng 3.629 kg. Phương tiện có tốc độ hành trình 45 km/h và tốc độ tối đa 55 km/h. Ở tốc độ hành trình, tầm hoạt động của bộ pin là 93 km.

Các bến du thuyền luôn có sẵn cơ sở hạ tầng để sạc điện, vì vậy tìm nguồn điện không phải vấn đề khó khăn. Điều khiến VS-9 thực sự đặc biệt là sử dụng công nghệ cánh ngầm. Ở tốc độ cao, cánh ngầm sẽ nâng thân tàu VS-9 lên độ cao một mét phía trên mặt nước và cho phép phương tiện lướt ở tốc độ 45 km/h, đồng thời di chuyển êm đến mức các hành khách có thể uống ly rượu sâm panh mà không sợ làm đổ một giọt nào.

VS-9 sử dụng hệ thống cánh ngầm siêu cao, với cánh ngầm có thể điều chỉnh hình dáng, sử dụng phần vành độ chính xác cao để tàu lướt êm ru trong thời tiết xấu và biển động. Điều này giúp phương tiện di chuyển cực nhanh và hiệu quả. Một chiếc thuyền bám đuôi hộ tống VS-9 suốt giai đoạn thử nghiệm. VS-9 tiêu thụ ít nhiên liệu hơn 25 lần so với thuyền bám đuôi. Các nhà thiết kế cho biết VS-9 có thể tiết kiệm tới 95% chi phí nhiên liệu so với tàu chạy bằng xăng hoặc dầu diesel thông thường, cũng như có chi phí máy móc cả đời ít hơn đáng kể so với phương tiện tương tự chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Eric Laakman, giám đốc điều hành Vessev, chia sẻ ông tới New Zealand sau khi rời Apple và tham gia đội kỹ sư ở Vessev. "Có 33 triệu tàu bè trên thế giới hiện nay và tàu bền vững chiếm tỷ lệ nhỏ nhất. Thông qua đẩy mạnh tính hiệu quả, cánh ngầm sẽ đóng vai trò chủ chốt trong quá trình chuyển đổi này", Laakman nói.

Vessev cũng thông báo hợp tác với công ty phà lớn nhất New Zealand là Fuller360 để giới thiệu tàu cánh ngầm điện đầu tiên trên thế giới dành riêng cho du lịch cao cấp, hỗ trợ đội phà có sẵn hiện nay của công ty này.

An Khang (Theo New Atlas)