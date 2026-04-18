Pha đánh lái cứu mạng người đi bộ trong đêm

Hải PhòngTại quốc lộ không đèn, lái xe bị lóa mắt do đèn pha ôtô đối diện ngay khi có người đi bộ sang đường, hôm 16/4 tại Phùng Khắc.

Tình huống giao thông: Quốc lộ 389B không đèn đường, lái xe có gắn camera hành trình đang di chuyển tốc độ hơn 80 km/h thì bị mù tạm thời do đèn pha của ôtô ở hướng ngược chiều. Trong tích tắc bất ngờ xuất hiện một người đi bộ băng ngang đường. Lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ những may mắn vẫn kịp đánh lái tránh được một tại nạn.

Pha đánh lái cứu mạng một người đi bộ sang đường trong đêm Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Người đi bộ không tùy tiện sang đường, nhất là tại quốc lộ đông xe chạy tốc độ cao, trong đêm tối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Ngoài ra, các phương tiện nên đi đúng tốc độ, không chủ quan phóng nhanh trong đêm phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ánh đèn thay đổi bất chợt của xe đối diện có thể là một tín hiệu cho thấy có tình huống bất ngờ, cần sẵn sàng rà phanh.

Nguyên Vũ